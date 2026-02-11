San Valentino vista lago: al Bel Sit di Comerio una serata tra sushi, musica e romanticismo

Candele accese, un calice di bollicine e il lago che fa da cornice. Per la sera di sabato 14 febbraio 2026, l’Hotel Bel Sit di Comerio propone un’esperienza pensata per chi vuole celebrare l’amore con qualcosa di diverso dal solito: una cena speciale firmata Mizu – Sushi & Fusion, accompagnata da musica dal vivo e da un’atmosfera curata in ogni dettaglio.

Il menù di San Valentino è pensato come un vero viaggio tra sapori e consistenze:

– Antipasto con composizione di dim sum caldi, wakame e involtini, accompagnati da un ceviche di pesce misto alla Mizu

– Sushi Moriawase, selezione di sushi e roll della casa

– Tagliatelle di riso saltate con manzo e verdure

– Gin Dara, merluzzo al mirin con funghi cardoncelli

Il prezzo del menù è di 40 euro a persona, a cui si aggiunge il coperto speciale di San Valentino (6 euro) che comprende flûte di benvenuto, amuse-bouche, musica dal vivo e una sorpresa della casa.

Una formula completa, pensata per trasformare la cena in un momento da ricordare.

Musica live e atmosfera romantica

Ad accompagnare la serata sarà la voce live di Nadia, per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza. L’organizzazione è curata da 23&Eventi, che ha immaginato una serata elegante ma accogliente, dove ogni coppia possa sentirsi protagonista.

Per chi desidera aggiungere un tocco speciale, è attiva una collaborazione esclusiva con Niky Flor – Addobbi floreali. Sarà possibile far trovare al proprio partner un omaggio floreale direttamente al tavolo, scegliendo tra:

– Tre rose – 12 euro

– Bouquet di tulipani – 15 euro

– Rose stabilizzate luxury – 60 euro

È possibile lasciare anche un messaggio personalizzato: per bouquet speciali o grandi composizioni si può contattare direttamente Niky Flor al 339 2630099.

Le prenotazioni dei fiori sono aperte fino al 12 febbraio 2026 alle 17 e sono disponibili solo su prenotazione.

Prenotazioni

La cena è à la carte con possibilità di scegliere il menù consigliato. Per informazioni e prenotazioni: 0332 1896742.

Contatti

Hotel Bel Sit di Comerio

Via G. Borghi, 28, 21025 Comerio VA