Sanremo da Modugno a Tananai: una pioggia di note e pulsanti colorati per il quiz musicale di Materia

Le note di Malamorenò hanno decretato la vittoria finale della squadra dei gialli, che ieri sera, giovedì 26 febbraio, ha superato la concorrenza nella nuova edizione del quiz musicale di Materia. Nella settimana dedicata a Sanremo, lo spazio-libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno ha riaperto le porte alla competizione sonora, che ha avuto come tema portante la storia e le curiosità del Festival.

Quattro squadre si sono sfidate nel riconoscimento di brani celebri, testando riflessi e memoria fin dai primi secondi di ascolto. Alla serata hanno partecipato con entusiasmo anche i ragazzi della cooperativa Magari Domani, integrandosi in un meccanismo di gioco suddiviso in manche tematiche. Il percorso musicale ha attraversato i decenni, partendo dai classici intramontabili come Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini, fino ad arrivare ai successi più recenti di Tananai, Annalisa e Mahmood.

Il regolamento ha premiato non solo chi individuava il titolo, ma anche chi ricordava l’interprete e l’anno di presentazione sul palco dell’Ariston, con bonus speciali per aneddoti legati alla kermesse. Tra le curiosità emerse durante la gara, il ricordo di Mina, nata a Busto Arsizio, con la sua Le mille bolle blu, e il passaggio di grandi ospiti internazionali come i Queen, i Placebo o Madonna.

La competizione è rimasta aperta fino all’ultimo momento, che ha visto contrapporsi i blu e i gialli meglio classificate in un testa a testa finale. Oltre alla sfida, i partecipanti hanno potuto seguire la diretta della kermesse ligure proiettata in sala, trasformando la serata in un momento di ascolto collettivo e condivisione. Tra risate e pulsanti colorati, la musica ha fatto da collante per una serata di sana rivalità sportiva, conclusasi con il successo dei gialli proprio sull’ultimo brano della lista.