Sarà un marzo con moltissimi eventi all’Oasi Lipu Palude Brabbia

A marzo arriva la primavera e alla Palude Brabbia sarà un mese particolarmente ricco di appuntamenti, mentre si riaccende il canto degli uccelli nell’oasi ornitologica.

Domenica 1° marzo h.14.30 – Visti da vicino: un viaggio tra Micro e Macromondo

Accompagnati dalle guide Lipu passeggiamo lungo i sentieri della palude per osservare le prime avvisaglie della primavera: i fiori del sottobosco approfittano dei raggi solari, picchi e passeriformi sono nel vivo della stagione degli amori tra canti e preparazione dei nidi, i maschi delle anatre seguono le femmine in ogni loro spostamento. Nella seconda parte del

pomeriggio splendide immagini ci porteranno nel micromondo di funghi ascomiceti, microfauna del suolo e dell’acqua, stami e pistilli delle erbe più comuni: Fabrizio Castiglioni, fotografo naturalista ci accompagna in un viaggio tra viventi e non sotto i 5

millimetri per mostrarci il fascino segreto di ciò che solitamente non è quasi mai visibile!

Evento dedicato ad adulti o famiglie con bambini dai 10 anni.

Domenica 8 marzo h. 9.30 – Passeggiata in Oasi

Visita guidata lungo i sentieri dell’oasi ad accesso libero, alzeremo gli occhi armati di binocolo per scovare i passeriformi e picidi. Osserveremo la natura che comincia a risvegliarsi tra le prime gemme e ascolteremo i primi “canti d’amore” svelando alcune

curiosità e stravaganze del mondo alato. Visiteremo il capanno d’osservazione e le varie schermature, dove osserveremo gli abitanti della riserva.

Domenica 8 marzo h.14.30 – Un nido per cince

Come piccoli falegnami armati di cacciavite, viti e legno costruiremo insieme la nostra casetta nido per passeriformi. Con l’aiuto dei genitori andremo, passo passo, a mettere insieme tutti i pezzi per realizzare una casetta accogliente per le cince che abitano nei nostri giardini. Il nido che costruirete sarà un bel ricordo della giornata da portare a casa!

Attraverso giochi e quiz naturalistici scopriremo le diverse specie di uccelli che potranno usufruire della casetta nido, le varie tipologie di nido costruite in natura e l’importanza dell’installazione per i piccoli passeriformi che hanno sempre meno luoghi dove poter nidificare. In caso di maltempo l’evento si terrà al chiuso.

Una merenda finale tutti insieme concluderà la giornata.

Evento dedicato ad adulti o famiglie con bambini da 8 anni.

Domenica 15 marzo h.14.30 – Caccia al tesoro palustre

ATTIVITA’ PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 8 A 12 ANNI

Una sfida a squadre con prove pratiche, quiz naturalistici e un tesoro da scovare, genitori e figli si sfideranno per il premio finale! Un percorso per mettere alla prova le vostre conoscenze naturalistiche ma anche le abilità manuali! Una serie di indizi vi porterà alla risoluzione dell’enigma, le famiglie saranno riunite in squadre e ognuno sarà fondamentale per raggiungere il tesoro finale! Una merenda finale tutti insieme concluderà la giornata.

Domenica 15 marzo h. 9.30 – Canta che ti passa

La riserva si prepara alla stagione degli amori! Nell’aria si sentono canti melodici e richiami di ogni tipo, ma come fare a riconoscere i vari canti degli uccelli? Ce lo insegna il delegato Lipu per la provincia di Varese Giordano Colombo che ormai da anni, per passione, segue questo affascinante mondo. L’uscita inizierà con una spiegazione sul perché gli uccelli cantano e proseguirà con una visita guidata lungo i sentieri dell’oasi con le orecchie all’insù!

Non mancheranno avvistamenti binocoli alla mano.

Domenica 15 marzo h. 14.30 – Passeggiata in Oasi

