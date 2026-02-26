Saronno capitale del bel canto: aperte le iscrizioni per il concorso internazionale di lirica “Giuditta Pasta”

Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione del Concorso internazionale di Canto Lirico “Giuditta Pasta”. Saronno, città natale della grande interprete del bel canto nata qui nel 1797, conferma così il proprio legame con la tradizione operistica, proiettandolo in una dimensione sempre più globale.

Promosso dalla Città di Saronno in collaborazione con la Fondazione Culturale Giuditta Pasta, il concorso si è affermato nel giro di poche edizioni come un appuntamento autorevole nel panorama lirico internazionale.

Le iscrizioni si chiuderanno il 2 maggio. Qui tutte le informazioni e il modulo per l’iscrizione

Un concorso sempre più internazionale

Il successo della quarta edizione, con oltre cento iscritti provenienti da numerosi Paesi, e l’edizione organizzata nel novembre 2025 nel distretto di Kumamoto, in Giappone, testimoniano la crescita e la risonanza globale del progetto. Saronno si consolida così come polo culturale capace di interagire con istituzioni artistiche di primo piano.

Sotto la direzione artistica del M° Maurizio Moretta, il concorso punta a promuovere l’alta formazione musicale e a sostenere concretamente l’avvio professionale dei giovani cantanti. Il montepremi complessivo è di 11.000 euro, a cui si aggiungono opportunità di concerti e produzioni operistiche in teatri internazionali.

La finale in forma di Gala con orchestra

La serata conclusiva si svolgerà in forma di Gala lirico con orchestra. Per un giovane interprete, affrontare una finale accompagnato da un’orchestra lirico-sinfonica significa vivere un’esperienza artistica di grande valore. L’orchestra diventa interlocutore musicale, capace di esaltare le sfumature vocali, sostenere le dinamiche espressive e amplificare la tensione drammatica dell’interpretazione.

Non solo una competizione, dunque, ma un vero evento artistico, coinvolgente per i cantanti e per il pubblico.

Una giuria di respiro internazionale

A conferire ulteriore prestigio alla quinta edizione sarà una giuria composta da figure di primo piano del panorama lirico mondiale.

Presidente sarà il M° Giovanni Cultrera, sovrintendente del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. In commissione anche il M° Shinichi Sakuma, direttore generale della Kumamoto City Opera in Giappone; Lisa Navach, direttore di produzione del Grand Opéra Avignon; Marco Vinco, direttore artistico dell’associazione Arena Sferisterio di Macerata; Angelo Taddeo, direttore artistico del Festival Puccini di Torre del Lago; Adriana Molina, fondatrice di un’agenzia artistica a Madrid; Giorgio Trucco, fondatore della Trucco Management; il M° Roberto Gianola, direttore artistico di Bellano Lirica e direttore stabile dell’Opera di Stato di Izmir; e il M° Stefano Nigro, direttore d’orchestra e compositore.

Una commissione che rappresenta un ponte diretto con alcuni dei più importanti teatri e festival d’opera a livello europeo e internazionale.

Premi e opportunità

Il concorso prevede diversi premi:

1° premio: borsa di studio da 6.000 euro

2° premio: borsa di studio da 2.000 euro

3° premio: borsa di studio da 1.000 euro

Premio speciale “Giuditta Pasta”: borsa di studio da 1.000 euro

Premio “Città di Saronno”: 500 euro

Premio speciale del pubblico: borsa di studio da 500 euro

Per informazioni sulle modalità di iscrizione scrivere a info@teatrogiudittapasta.com