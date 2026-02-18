Saronno, caso sicurezza a Cascina Colombara: una residente denuncia “vivo nella paura da due mesi”

Minacce, aggressioni fisiche, danneggiamenti. Ha tirato fuori tutto questa mattina Alessandra Zampa, la donna di Saronno che da giorni è sotto i riflettori per la difficile situazione che si è creata a cascina Colombara, il quartiere in cui vive nella zona sud della città dove un cittadino, richiedente asilo e senza fissa dimora, da due mesi sta creando problemi a lei e non solo.

Affiancata dal presidente di Sos Italia Libera Paolo Bocedi, questa mattina la signora Alessandra ha convocato una conferenza stampa per denunciare ancora una volta la condizione di paura in cui si trova a vivere insieme alla sua famiglia. “Finora non sono servite a niente le denunce, le richieste di aiuto al Comune, gli interventi delle forze di polizia – dice -. L’altro giorno i Carabinieri lo hanno portato in caserma ma prima di sera era già qui. E ogni volta è peggio. Dice che non devo vivere e davvero ho paura che possa succedere qualcosa di veramente brutto”.

Questa mattina l’uomo non era nella baracca che ha occupato dopo essere stato “sfrattato” dal parcheggio di fianco alla casa di Alessandra, dove aveva costruito una sorta di capanna abusiva, poi demolita dal Comune.

I Carabinieri lo hanno portato via alle 7 del mattino, probabilmente per evitare problemi di ordine pubblico in vista dell’iniziativa di Alessandra Zampa e Paolo Bocedi. Quest’ultimo aveva inizialmente convocato un presidio di solidarietà per Alessandra poi i giornalisti sono stati ricevuti a casa della signora”.

“Se questa situazione non troverà una soluzione rapida e sicura – ha detto Bocedi – organizzeremo una manifestazione di protesta, perché è inaccettabile che non si tuteli la sicurezza di una cittadina e della sua famiglia e non ci sia un intervento deciso da parte di chi ha il dovere di garantire la sicurezza a livello comunale e non solo”.

Questa mattina la sindaca si è recata dal Prefetto e oggi pomeriggio è in programma un incontro con la stampa in Comune.