Saronno piange Santino Cattaneo, fondatore del negozio “Santino Punto Moda”

Cattaneo che per oltre mezzo secolo si è occupato del suo inconfondibile negozio, situato sulla Varesina al confine tra Saronno e Gerenzano, aveva lasciato l'attività nel 2020, per godersi finalmente la pensione. I funerali domani a Rovello Porro

Si è spento oggi a 84 anni Santino Cattaneo, fondatore del negozio “Santino Punto Moda” di Gerenzano, da decenni riferimento del settore abbigliamento a Saronno e nel Saronnese.

Cattaneo che per oltre mezzo secolo si è occupato del suo inconfondibile negozio, situato sulla Varesina al confine tra Saronno e Gerenzano, aveva lasciato l’attività nel 2020, per godersi finalmente la pensione. Oggi il negozio è di proprietà delle Sorelle Ramonda, altro nome notissimo del settore tra Varesotto e Comasco.

Una vita di lavoro ma anche di autentica passione per la sua attività, quella di Santino Cattaneo. Nel 2020, quando decise di lasciare il negozio, volle salutare i suoi tantissimi clienti con una lettera affettuosa.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 25 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Rovello Porro alle 15.

Il saluto di Santino: “È arrivato il momento di andare in pensione, mi mancherete”

Pubblicato il 24 Febbraio 2026
