Scacchi, a Caldana il 26° Provinciale: trionfa Donadini, festa per i 50 anni del Canal
Sul podio due giovanissimi: secondo Calcaterra. Premi speciali a Fiorito, Erba e alla 19enne Zoe Romano
Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, è stata capitale degli scacchi varesini nel fine settimana del 1 febbraio, ospitando il 26° Campionato Provinciale. La competizione si è svolta nella patria della Scacchistica Esteban Canal, realtà storica del territorio, che per l’occasione ha celebrato anche un traguardo importante: i 50 anni di attività, festeggiati con torta e brindisi.
Campo di gara, la platea del grazioso “teatro Soms“ del centro storico.
A conquistare il titolo provinciale è stato Francesco Donadini, 18 anni, che ha chiuso al primo posto davanti a un altro giovanissimo: Claudio Calcaterra, 17 anni. Terzo gradino del podio per Andrea Ambrosini.
Assegnati anche i premi di fascia. Il riconoscimento come miglior giocatore con Elo tra 1600 e 1799 è andato a Ivan Fiorito, mentre tra gli Under 1600 si è distinto Paolo Erba. Il premio come miglior giocatrice è stato assegnato a Zoe Romano, 19 anni.
Durante la manifestazione è arrivata anche un’ulteriore notizia che ha dato soddisfazione al circolo ospitante: per l’anno 2025 i migliori giocatori del circuito Challenge Lombardia risultano essere, nella categoria Under 18 femminile, Beatrice Caldelari (per il secondo anno consecutivo) e, nella categoria Under 16 maschile, Daniele Carlini. Entrambi sono tesserati proprio per la Scacchistica Esteban Canal.
I due giovani verranno premiati al Coni il prossimo 7 marzo, a coronamento di una stagione che conferma la vitalità del movimento scacchistico locale e, in particolare, il ruolo centrale del circolo di Caldana nella crescita dei talenti.
