Scarponi iconici e memoria viva. La cultura della montagna a Milano secondo Vibram

Suole illuminate, sospese come reperti preziosi. Teche e volumi ordinati che tracciano una geografia di storie, partenze e ritorni. Negli spazi del Vibram Connection Lab di via Voghera 11 prende forma “Mountain Inquiries”, il finissage della rassegna Mountains of Milano, nell’ambito delle Olimpiadi.

Non una semplice chiusura, ma un momento di riflessione sul dialogo continuo tra Milano e le vette. Attraverso testi, immagini d’archivio e conversazioni inedite, l’esposizione mette in scena il legame profondo tra la metropoli e le Alpi, due realtà solo apparentemente distanti e da sempre intrecciate nell’identità di Vibram

COME UN’ASCENSIONE

Il percorso si sviluppa come un’ascensione simbolica. Al piano terra, “The Foothold”, tutto parte dal contatto con il suolo, quindi il prodotto, la riparazione, la cura. I materiali storici, tra cui scarponi iconici, documenti e oggetti, a testimonianza di come l’azienda non si sia limitata alla produzione di suole, ma abbia contribuito a costruire e raccontare un immaginario condiviso. L’archivio restituisce l’immagine di una Milano che guarda alle montagne come a un orizzonte naturale, sin dal primo negozio aperto nel 1928 nel centro città, crocevia di alpinisti e viaggiatori.

Salendo al primo piano, “The Reflection”, lo spazio si apre alla dimensione del pensiero. Una selezione di volumi curata dalla Società Escursionistica Milanese e un programma di talk esplorano nuovi modi di interpretare la relazione tra città e montagna.

GIORNI, ORARI E INCONTRI

L’installazione è visitabile dal 18 al 21 febbraio 2026.

Dal 18 al 20 febbraio dalle 12 alle 19; sabato 21 febbraio dalle 10 alle 19. Nel pomeriggio del 21, due incontri aperti al pubblico su registrazione Eventbrite: alle 15 “Forgotten Ascents” con Caterina Gobbi, dedicato al ruolo delle donne nell’alpinismo; alle 16.30 “Look at that distant mountain. What can you see?” con l’architetta Bianca Felicori e lo studio EX (Andrea Cassi e Michele Versaci), autori del Bivacco Corradini.