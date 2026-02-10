Scattata l’operazione salva anfibi a Brinzio e Castello Cabiaglio: installate le barriere per la migrazione

Sono state installate le barriere protettive per gli anfibi a Brinzio e Castello Cabiaglio, nell’ambito dell’iniziativa annuale che il Parco Campo dei Fiori dedica alla tutela di rane, rospi, tritoni e salamandre durante il delicato periodo della migrazione riproduttiva.

L’intervento è stato realizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del parco, che anche quest’anno si occuperanno di assistere gli anfibi nel loro percorso verso gli specchi d’acqua più vicini, dove avviene la riproduzione.

Una volta collocate le reti protettive, i volontari saranno infatti presenti ogni sera fino alla conclusione della stagione riproduttiva: il loro compito sarà quello di aiutare gli anfibi ad attraversare in sicurezza le strade e raggiungere le zone umide, riducendo così il rischio di investimenti.

Il Parco Campo dei Fiori rivolge nell’occasione anche un appello agli automobilisti che transitano nelle zone interessate: «È fondamentale anche la collaborazione di chi è alla guida, soprattutto nelle ore serali: rallentare la velocità significa tutelare la propria sicurezza, quella degli operatori impegnati sul campo e quella della fauna selvatica».

I volontari del parco