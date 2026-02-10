Scattata l’operazione salva anfibi a Brinzio e Castello Cabiaglio: installate le barriere per la migrazione
L'intervento è stato realizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del parco, che anche quest'anno si occuperanno di assistere gli anfibi nel loro percorso verso gli specchi d'acqua più vicini
Sono state installate le barriere protettive per gli anfibi a Brinzio e Castello Cabiaglio, nell’ambito dell’iniziativa annuale che il Parco Campo dei Fiori dedica alla tutela di rane, rospi, tritoni e salamandre durante il delicato periodo della migrazione riproduttiva.
L’intervento è stato realizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del parco, che anche quest’anno si occuperanno di assistere gli anfibi nel loro percorso verso gli specchi d’acqua più vicini, dove avviene la riproduzione.
Una volta collocate le reti protettive, i volontari saranno infatti presenti ogni sera fino alla conclusione della stagione riproduttiva: il loro compito sarà quello di aiutare gli anfibi ad attraversare in sicurezza le strade e raggiungere le zone umide, riducendo così il rischio di investimenti.
Il Parco Campo dei Fiori rivolge nell’occasione anche un appello agli automobilisti che transitano nelle zone interessate: «È fondamentale anche la collaborazione di chi è alla guida, soprattutto nelle ore serali: rallentare la velocità significa tutelare la propria sicurezza, quella degli operatori impegnati sul campo e quella della fauna selvatica».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.