Varese News

Econews

Scattata l’operazione salva anfibi a Brinzio e Castello Cabiaglio: installate le barriere per la migrazione

L'intervento è stato realizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del parco, che anche quest'anno si occuperanno di assistere gli anfibi nel loro percorso verso gli specchi d'acqua più vicini

Gev salva anfibi al parco campo dei fiori

Sono state installate le barriere protettive per gli anfibi a Brinzio e Castello Cabiaglio, nell’ambito dell’iniziativa annuale che il Parco Campo dei Fiori dedica alla tutela di rane, rospi, tritoni e salamandre durante il delicato periodo della migrazione riproduttiva.

L’intervento è stato realizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del parco, che anche quest’anno si occuperanno di assistere gli anfibi nel loro percorso verso gli specchi d’acqua più vicini, dove avviene la riproduzione.

Una volta collocate le reti protettive, i volontari saranno infatti presenti ogni sera fino alla conclusione della stagione riproduttiva: il loro compito sarà quello di aiutare gli anfibi ad attraversare in sicurezza le strade e raggiungere le zone umide, riducendo così il rischio di investimenti.

Il Parco Campo dei Fiori rivolge nell’occasione anche un appello agli automobilisti che transitano nelle zone interessate: «È fondamentale anche la collaborazione di chi è alla guida, soprattutto nelle ore serali: rallentare la velocità significa tutelare la propria sicurezza, quella degli operatori impegnati sul campo e quella della fauna selvatica».

Gev salva anfibi al parco campo dei fiori
I volontari del parco

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.