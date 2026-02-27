Schianto alla rotonda di Belforte a Varese: intervengono vigili del fuoco e ambulanza

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, a Varese, alla rotonda di zona Belforte, nei pressi del centro commerciale. Un’auto è finita contro il muro del cavalcavia che sovrasta la rotatoria.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per l’automobilista, un uomo di 75 anni. L’allarme è scattato alle 13.41 per un incidente stradale contro ostacolo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la polizia locale e un’ambulanza di base della Sos di Azzate, inviata dalla Soreu dei Laghi. L’uomo è stato valutato dal personale sanitario ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi e per regolare il traffico in una zona particolarmente trafficata della città.

Un altro incidente in mattinata

Si tratta del secondo episodio simile nel giro di poche ore in città. In mattinata, a poca distanza, un’altra auto era rimasta coinvolta in un incidente all’imbocco delle gallerie della tangenziale di Varese. Anche in quel caso erano intervenuti i soccorritori.

Due episodi ravvicinati che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di emergenza e che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale in uno dei nodi viabilistici più trafficati di Varese.