Scompare il Malpensa-Fiumicino: chiude il volo operato da Aeroitalia dal 26 gennaio 2025

Centomila passeggeri trasportati in un anno. Ma nonostante il buon risultato, la tratta Malpensa-Fiumicino chiude: l’ultimo volo operato da Aeroitalia sarà a fine marzo, poi con l’arrivo della stagione Summer non ci sarà più.

Gaetano Intrieri, Ceo della compagnia italiana, lo ha confermato: “Oltre un anno fa abbiamo deciso di investire su questa rotta perché credevamo – e crediamo ancora – che collegare con più frequenze giornaliere i due principali hub italiani fosse una scelta strategica per il Paese. Non solo un volo point-to-point, ma un’infrastruttura di sistema: un ponte tra Nord-Ovest e Capitale, tra due poli economici fondamentali”.

A riprova Intrieri cita appunto i 100mila passeggeri trasportati “senza contributi”, in pieno regime di mercato.

Solo ora si lascia andare a una nota polemica: “Nel frattempo, rotte molto meno “di sistema” continuano a essere sostenute economicamente, mentre chi prova a costruire un collegamento strutturale tra i due hub nazionali viene lasciato solo. È evidente che, ancora una volta, la logica prevalente non è quella del sistema Paese, ma quella dell’incentivo a breve termine” i.

Ma la ragione principale addotta sembra essere quella tecnica: l’impatto dei lavori sulla pista di Malpensa in questa primavera, che (fino ad aprile) riduce la disponibilità sulla rotta Malpensa-Fiumicino a un solo slot: “partenza al mattino da Malpensa e rientro solo la sera. Tradotto: un aeromobile fermo a Roma per circa 12 ore. Qualsiasi operatore sa che in queste condizioni la rotta diventa insostenibile. Dovremmo far finta di nulla? Dovremmo tenere un aereo fermo mezza giornata solo per dire che il collegamento esiste? Noi non facciamo operazioni di facciata”.

Anche gli appassionati dell’associazione Aeroporti Lombardi hanno sottolineato in un post che il livello di riempimento dei velivoli utilizzati era buono, sia nella prima fase con Atr a elica, sia nella seconda con impiego di jet. “È giusto che sia chiaro: non è il mercato a bocciare il collegamento tra i due hub italiani. È l’assenza di una visione” dice ancora il CEO di AeroItalia.