Scontro diretto alla Soevis Arena: la Futura cerca punti pesanti contro Melendugno

Sarà il Monday night del 23 febbraio a mettere ulteriore pepe a questa prima parte della Pool Promozione in casa Futura Volley Giovani. Dopo la storica maratona da tre ore gioco a Roma e il brillante raid sul campo della CBL Costa Volpino vincitrice della Coppa Italia, la squadra allenata da Mauro Tettamanti ritrova il calore della Soevis Arena per lo scontro diretto con la Narconon Melendugno. Le due squadre sono separate da un solo punto (le pugliesi sono a quota 16, Busto Arsizio a 15) e con una classifica piuttosto compressa come quella attuale la sfida di lunedì rappresenta senza dubbio un passaggio importante.

Rebora e compagne sono reduci da un ottimo periodo, vanno a punti da tre turni consecutivi, stanno beneficiando della crescita di elementi come Helena Sassolini e Alyssa Enneking ma soprattutto sembrano aver trovato grande entusiasmo e ottimi equilibri nella versione 2.0. Dall’altra parte della rete le Cocche troveranno una Melendugno che proprio nel turno infrasettimanale ha centrato il primo successo nella Pool Promozione (contro Fasano) dopo tre ko a fila e che può contare su un impianto di gioco solido che ha nella battuta e nel muro i suoi migliori fondamentali.

Il calendario ed i ritmi sono serrati – venerdì 27 febbraio è infatti già in programma l’anticipo del primo turno di ritorno contro l’Itas Trentino -, ma la grande serenità che si respira in casa bustocca può contribuire ad alleviare la stanchezza e a tenere alta l’attenzione in vista di una seconda parte di Pool Promozione da vivere tutta d’un fiato.

«La prestazione contro Costa Volpino è stata molto importante – commenta Marika Longobardi -. Ci portiamo a casa oltre ai punti anche una bella iniezione di fiducia perché vincere contro una squadra come la CBL ci dà morale. Nelle ultime settimane stiamo lavorando tanto e bene, ognuna di noi sta dando il cento per cento e si vede anche in allenamento, dove il livello si è alzato notevolmente. Abbiamo fatto quello step in più che ci mancava e adesso penso e spero che potremo competere con le squadre più forti della Pool. La gara contro Melendugno rappresenta una bella occasione per dare continuità al lavoro svolto nelle ultime due settimane; sarà un match impegnativo soprattutto dal punto di vista mentale perchè loro difendono veramente tanto. Come noi necessitano di punti, arriveranno a Castellanza col coltello tra i denti per fare risultato ma noi vogliamo proseguire in questa serie positiva e ce la metteremo tutta».

«Sappiamo che Melendugno è una squadra molto spregiudicata e che sulle ali dell’entusiasmo ci prova sempre senza darsi mai per vinta – aggiunge Mauro Tettamanti -. Questo è il primo loro punto di forza, poi hanno attaccanti dalle caratteristiche diverse: più fisiche come Bassi, d’esperienza come Bulaich, di forza come Joly. Anche fuori casa hanno mostrato che sono capaci di fare bene e quindi le aspettiamo, consapevoli che sarà una gara impegnativa. La cosa più importante della partita di Costa Volpino è aver dato continuità ad un atteggiamento bello e positivo, abbinato a voglia e lucidità. Dal punto di vista tecnico siamo riusciti ad essere costanti nella fase break abbinando solidità del cambio palla e efficacia offensiva con tutte le attaccanti. Un plauso a noi, specie se pensiamo che eravamo reduci da una battaglia di tre ore a Roma: per questo motivo, quanto fatto vale davvero doppio».