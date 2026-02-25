Scontro tra auto e moto a Luino in via Ciro Menotti: ferito un 15enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Luino, dove intorno alle 11.15 di mercoledì si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto in via Ciro Menotti.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un ragazzo di 15 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati da Soreu Laghi: un’ambulanza di base della Croce Rossa di Luino e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello.

Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto poco dopo le 12.30 per gli accertamenti e le cure del caso.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.