Varese News

Varese Laghi

Scontro tra auto e moto a Luino in via Ciro Menotti: ferito un 15enne

Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto poco dopo le 12.30 per gli accertamenti e le cure del caso

Ambulanza generica 2024

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Luino, dove intorno alle 11.15 di mercoledì si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto in via Ciro Menotti.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un ragazzo di 15 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati da Soreu Laghi: un’ambulanza di base della Croce Rossa di Luino e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello.

Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto poco dopo le 12.30 per gli accertamenti e le cure del caso.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.