Scontro tra auto e moto a Luino in via Ciro Menotti: ferito un 15enne
Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto poco dopo le 12.30 per gli accertamenti e le cure del caso
Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Luino, dove intorno alle 11.15 di mercoledì si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto in via Ciro Menotti.
Nell’impatto è rimasto coinvolto un ragazzo di 15 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati da Soreu Laghi: un’ambulanza di base della Croce Rossa di Luino e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello.
Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto poco dopo le 12.30 per gli accertamenti e le cure del caso.
Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.