Scontro tra due automobili a Induno Olona: giovane trasferito in ospedale in codice verde

I vigili del fuoco di Varese hanno messo in sicurezza l'area in via Vela per un sinistro avvenuto attorno alle 20:30 di martedì 3 febbraio

Incidente induno Olona 3.2 2026

I vigili del fuoco della Sede Centrale di Varese sono intervenuti alle 20:20 nel comune di Induno Olona per un incidente stradale avvenuto in via Vela che ha coinvolto due giovani: una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 22. Una di queste è stata trasportata dal personale sanitario in ospedale a Varese in codice verde

La squadra ha operato per circa 40 minuti per garantire la messa in sicurezza di due autovetture rimaste coinvolte nel sinistro.

All’interno dei veicoli si trovavano due persone. . Sul luogo dell’evento sono intervenuti i carabinieri, incaricati di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pubblicato il 03 Febbraio 2026
