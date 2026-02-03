Scontro tra due automobili a Induno Olona: giovane trasferito in ospedale in codice verde
I vigili del fuoco di Varese hanno messo in sicurezza l'area in via Vela per un sinistro avvenuto attorno alle 20:30 di martedì 3 febbraio
I vigili del fuoco della Sede Centrale di Varese sono intervenuti alle 20:20 nel comune di Induno Olona per un incidente stradale avvenuto in via Vela che ha coinvolto due giovani: una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 22. Una di queste è stata trasportata dal personale sanitario in ospedale a Varese in codice verde
La squadra ha operato per circa 40 minuti per garantire la messa in sicurezza di due autovetture rimaste coinvolte nel sinistro.
All’interno dei veicoli si trovavano due persone. . Sul luogo dell’evento sono intervenuti i carabinieri, incaricati di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.