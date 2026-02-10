Screening del tumore al seno: in ATS Insubria adesione ferma al 47%. La Clinica La Quiete attenta alla prevenzione

A pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro, che si è celebrata il 4 febbraio, si è tornato a riflettere sull’importanza dello screening mammografico, uno degli strumenti più efficaci per la diagnosi precoce del tumore al seno. I dati più recenti mostrano segnali positivi a livello nazionale, ma evidenziano anche criticità significative sul piano locale.

Secondo i dati PASSI ( Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) 2023–2024, in Italia, tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, il 75% ha effettuato una mammografia preventiva negli ultimi due anni. Di queste, il 55% ha aderito a un programma di screening organizzato, mentre il 19% ha svolto l’esame per iniziativa personale. La copertura complessiva risulta in crescita rispetto agli anni precedenti, confermando una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

Il focus locale restituisce invece un quadro più complesso. Dai dati di Regione Lombardia relativi al 2023, ultimo anno disponibile, emerge che nell’ATS dell’Insubria l’adesione allo screening organizzato nella fascia 50–69 anni è pari al 47%, con 50.599 donne aderenti su 108.501 invitate. Si tratta del valore più basso tra le ATS lombarde presenti nel dataset.

Criticità analoghe si riscontrano anche nella fascia di età più giovane a cui è stato esteso l’invito. Nel 2023, tra le donne di 45–49 anni, l’adesione allo screening organizzato in ATS Insubria si attesta anch’essa al 47%, con 9.585 donne aderenti su 20.464 invitate. Un dato che evidenzia come l’estensione del programma, pur rappresentando un passo importante, non sia di per sé sufficiente a garantire una partecipazione elevata.

L’ampliamento dello screening mammografico alle donne tra i 45 e i 49 anni, deciso da Regione Lombardia, nasce dalla volontà di intercettare più precocemente eventuali patologie e aumentare le possibilità di diagnosi in fase iniziale. La mammografia resta infatti uno strumento fondamentale per individuare il tumore al seno quando le cure sono più efficaci e meno invasive.

La proposta della Clinica La Quiete di Varese

Accanto al sistema pubblico, anche le strutture sanitarie del territorio promuovono iniziative per favorire la prevenzione. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Clinica La Quiete ha annunciato una promozione dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con la possibilità di effettuare esami mammografici a tariffa agevolata fino al 31 marzo. Un’opportunità pensata per incentivare l’adesione ai controlli e ridurre le barriere economiche che possono ostacolare la prevenzione.

I dati mostrano con chiarezza che la diagnosi precoce resta una sfida aperta, soprattutto a livello locale. Rafforzare l’informazione, semplificare l’accesso agli esami e promuovere iniziative mirate rappresentano passaggi fondamentali per aumentare l’adesione allo screening e tutelare la salute delle donne.