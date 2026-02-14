Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”

Prosegue a Gallarate la mobilitazione dei genitori sulla vicenda della Fondazione Scuole Materne. Dopo due settimane di proteste, assemblee e richieste di chiarimento, al centro del confronto resta l’aumento delle rette scolastiche deciso dal Consiglio di Amministrazione insieme all’Amministrazione comunale.

Per i bambini già iscritti, in Consiglio comunale il sindaco aveva assicurato un aumento contenuto entro il 10%, un impegno che aveva contribuito a rasserenare le famiglie in un momento di forte preoccupazione. Nei giorni scorsi si è inoltre svolta un’assemblea tra il CdA e i genitori rappresentanti, presentata come l’avvio di un percorso più distensivo e collaborativo.

La clausola che riaccende la protesta

A riaccendere la tensione è però la comparsa, nel nuovo modulo di iscrizione, di una clausola che non è passata inosservata: «Le rette potranno subire variazioni in relazione ad eventuali aggiornamenti economici e gestionali».

Una formula ritenuta troppo generica da molte famiglie, perché lascia aperta la possibilità di ulteriori aumenti senza limiti chiari. Secondo i genitori si tratterebbe di una contraddizione rispetto agli impegni pubblicamente dichiarati e al clima di collaborazione prospettato durante l’assemblea.

La richiesta: solo adeguamento Istat

La richiesta dei genitori prevede che per i tre anni di frequenza alla scuola dell’infanzia, l’unico adeguamento possibile sia quello legato all’indice Istat.

«Senza regole certe viene meno il patto di fiducia necessario quando si iscrive un figlio alla scuola dell’infanzia» spiegano i genitori, che chiedono trasparenza e stabilità nelle condizioni economiche.

Il tema, sottolineano, non riguarda solo un servizio, ma un rapporto di fiducia tra famiglie e istituzione scolastica. «Sulla scuola non si costruiscono solo servizi, ma rapporti di fiducia. E la fiducia, una volta incrinata, è difficile da recuperare».

Il confronto resta quindi aperto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte della Fondazione e dell’Amministrazione comunale.