“Se mi fermo io, crolla tutto”. Il primo identikit della generazione “schiacciata” tra figli e genitori

I primi dati del sondaggio sulla “generazione sandwich” nel Varesotto iniziano a restituire una viva testimonianza dell’entità del carico di cura che grava sulle famiglie della provincia.

Le risposte raccolte finora tracciano il profilo di una fascia di popolazione – composta in larga parte da donne tra i 40 e i 60 anni, ma con una partecipazione maschile sempre più presente – impegnata quotidianamente nel difficile incastro tra figli, lavoro e genitori anziani o fragili.

Il termometro del carico

Dalle valutazioni espresse dai lettori emerge un segnale netto: la maggioranza dei rispondenti indica un livello di carico tra 9 e 10, valori massimi della scala proposta.

Alla domanda su chi fornisca un aiuto concreto nella gestione della quotidianità, la risposta che ricorre con maggiore frequenza è «nessuno». In questa fase iniziale dell’analisi, il supporto principale risulta essere quello del partner o l’ausilio di figure private a pagamento (badanti), mentre i servizi pubblici e il volontariato restano opzioni indicate solo da una minoranza dei partecipanti.

Il racconto dei lettori

Nello spazio lasciato libero per descrivere la propria storia, molti lettori hanno scelto di condividere l’impatto che questo impegno ha sulla loro vita. Emerge un denominatore comune: la sensazione di dover annullare la propria sfera individuale per far fronte ai bisogni della famiglia. Molti hanno citato spontaneamente la rinuncia allo sport, al tempo libero e alla propria salute, riferendo di aver trascurato visite mediche e prevenzione.

Anche sul piano professionale l’impatto è diretto. C’è chi ha dovuto scegliere il part-time o rinunciare alla carriera, e chi racconta di dover utilizzare interamente ferie e permessi lavorativi per riuscire a coprire le costanti visite mediche dei propri cari.

La solitudine dei figli unici: «Mio padre ha 67 anni e io 34. Mi sento precoce per la situazione che sto vivendo e l’idea di avere figli a breve mi preoccupa per la stanchezza: come riuscirò a gestire tutto?».

La fatica del pendolarismo: «Accompagno mio padre per visite anche a 100 km di distanza per trovare un appuntamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Senza la 104 sarebbe impossibile».

Il paradosso del welfare: «RSA aperta? Sulla carta fantastica, in realtà un’ora a settimana di sgravio sulla badante. Agenzie costose come università americane, meglio cercare da soli e sperare che nessuno si sloghi una caviglia».

Il peso della cura estrema: «Sono invalida con 4 interventi per tumore, mio marito ha il Parkinson e soffre di cadute continue. Non ho un giorno libero se non l’ora in cui c’è l’infermiera a casa: sgobbo giorno e notte».

L’incastro tra generazioni: «Abbiamo un figlio piccolo e una madre con l’Alzheimer. Ci barcameniamo tra grandi sacrifici e i servizi sono a totale carico nostro. Il giorno che non potrà più stare a casa il ricovero sarà un costo enorme».

L’incontro previsto a allo spazio Materia di Castronno

Per chi fosse coinvolto da questo fenomeno a questo tema è dedicato l’incontro “La stagione delle schiacciate” con Laura Turuani, in programma il prossimo 26 marzo alle 21:00 a Materia di Castronno.

Il racconto continua

Questi frammenti di vita confermano che il “carico di cura” non è solo un numero, ma un impatto diretto sulla salute, sul lavoro e sulle prospettive di vita di chi assiste. Vuoi raccontarci anche tu la tua storia? Bastano tre minuti: le vostre risposte ci permetteranno di costruire una mappa del carico di cura nel Varesotto.