Secondo appuntamento a Villa Panza con “Voci di Varese”: protagonista Angela Missoni

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS presenta a Villa e Collezione Panza la seconda edizione di “Voci di Varese. Villa Panza incontra…”: un ciclo di conversazioni con ingresso gratuito dedicate alla città e alle sue voci più significative.

Dopo il successo di pubblico dell’edizione passata, le conversazioni hanno visto il 5 febbraio scorso Maria Pierro (giurista e rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria), ora è il momento di Angela Missoni (imprenditrice e designer), che incontra Luca Stoppini (creative director di ICON e artista). Dall’arte alla scienza, dalla moda all’economia, questi appuntamenti intendono restituire alla città la consapevolezza di un patrimonio culturale che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI

Giovedì 5 marzo, ore 18.00

Angela Missoni incontra Luca Stoppini

Quando un’intuizione diventa direzione? Quando un gesto creativo si fa linguaggio condiviso, capace di orientare scelte e progetti? Un dialogo sul valore della creatività: dalla visione alla traduzione in pratiche, processi e cultura del progetto.

Giovedì 7 maggio, ore 18.00

Florinda Cambria incontra Nicola Davide Angerame

Quando il presente disorienta, che cosa può ancora guidarci? Come si genera un orientamento condiviso: quali pratiche trasformano il disordine del presente in senso? Un incontro che interroga il pensiero come pratica: tra esperienza vissuta e forme del sapere, tra interpretazione critica e responsabilità culturale.

Si ringrazia il Comune di Varese per la collaborazione.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per prenotare: tel. 0332283960; faibiumo@fondoambiente.it .