Secondo oro dal ghiaccio: la staffetta mista di short track trionfa in finale

Secondo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, anche questo conquistato sul ghiaccio. Se il primo titolo era arrivato (con Francesca Lollobrigida) dalla pista lunga dello speed skating, il secondo è sbocciato sulla pista corta, quella dello short track, grazie alla staffetta mista che in un certo senso premia tutto il movimento di questa disciplina.

Al Forum di Assago il team azzurro ha trionfato in finale grazie a Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Il quartetto dell’Italia ha tenuto botta per tutta la prima parte della gara restando incollata alla Cina che ha condotto a lungo. Poi, a sei giri dal termine, l’attacco decisivo con la squadra cinese andata in tilt: in quel momento gli azzurri hanno preso un buon margine mantenuto sino al traguardo. L’argento è andato al Canada, il bronzo al sorprendente Belgio.

Oltre ai quattro finalisti, la medaglia è condivisa anche con Chiara Betti (impegnata in semifinale) e a Luca Spechenhauser (schierato nei quarti). La conferma di una scuola italiana che da tanti anni è di altissimo livello, e ovviamente la copertina è per Arianna Fontana che si mette al collo la 12a medaglia ai Giochi, la terza d’oro di una carriera straordinaria, irreale. Ed è solo la prima gara di short track di queste Olimpiadi…