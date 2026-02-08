Segnali di vita per la Pro Patria: 2-2 in rimonta con l’Albinoleffe

La Pro Patria conquista il primo punto della gestione Bolzoni nella trasferta di Zanica contro l’Albinoleffe. I tigrotti riescono a strappare un pareggio per 2-2 dopo essere andati sotto di due reti contro la squadra allenata da mister Giovanni Lopez. Ancora una volta la formazione biancoblù paga un approccio iniziale troppo leggero, permettendo ai padroni di casa di prendere subito in mano il gioco.

La reazione bustocca arriva grazie alle reti di Desogus, il più pericoloso dei suoi, e di Udoh, che firmano una rimonta tanto preziosa quanto sofferta. Il gol del pareggio giunge quando la Pro Patria è addirittura in inferiorità numerica, in seguito alla grave ingenuità di Di Munno, che da già ammonito colpisce un avversario a gioco fermo e rimedia il secondo cartellino giallo.

Un punto che permette alla squadra di mister Bolzoni di tornare a muovere la classifica dopo nove gare. La Pro Patria sale così a 13 punti, portandosi a -6 dalla Virtus Verona e -7 dalla Pergolettese, entrambe sconfitte rispettivamente da Giana Erminio e Trento. Il quintultimo posto resta distante 14 punti, complice il pareggio dell’Ospitaletto contro il Renate. Alle spalle dei tigrotti, la Triestina ottiene una clamorosa vittoria per 4-1 contro l’Inter U23, salendo a quota 4 punti (a -9 dalla Pro Patria).

Fischio d’inizio

Mister Bolzoni conferma il 4-3-3, dando continuità alle ultime scelte. Tra i pali parte titolare Sala al posto di Rovida; in difesa torna dal primo minuto Sassaro, schierato come terzino destro, mentre a sinistra debutta in biancoblù Gian Filippo Felicioli. Al centro della retroguardia Motolese affianca Pogliano, vista l’assenza dello squalificato Masi. A centrocampo c’è il debutto da titolare di Frosali, al fianco di Di Munno e del capitano Ferri. In avanti il tridente è composto dai confermati Mastroianni e Desogus, con Giudici che prende il posto di Renelus. L’Albinoleffe risponde con il 3-5-2: Baldi in porta; linea difensiva con Barba, Potop e Sottini; a centrocampo Ciko, Mandelli e Parlati, con Garattoni e Ambrosini sulle corsie esterne; in attacco Sali e De Paoli.

Primo tempo

Parte fortissimo l’Albinoleffe che, dopo pochi secondi, si rende subito pericoloso con un tentativo alto di Ciko. All’11’ arriva il primo grande brivido: dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra, il pallone giunge a Parlati, che calcia di destro a botta sicura ma colpisce il palo alla sinistra di Sala. Il gol è solo rimandato. Al 18’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Paoli lascia partire un gran tiro dalla distanza che si insacca nell’angolino alla destra di Sala per l’1-0 Albinoleffe. La Pro Patria prova a reagire con Desogus, protagonista di un doppio tentativo: prima una conclusione di prima su sponda di Mastroianni, poi un’azione personale che mette in difficoltà la difesa seriana. Al 34’ altra grande occasione per i padroni di casa: Garattoni mette un pallone invitante in mezzo, Parlati devia con il petto ma manda a lato. Il 2-0 arriva al 37’: De Paoli allarga ancora per Garattoni, il cui cross viene smanacciato da Sala; la palla resta in area e Parlati, a porta vuota, non sbaglia. La Pro Patria però resta in partita e al 44’ accorcia le distanze: Mastroianni sfrutta un errore di Sottini, entra in area e calcia in diagonale; sulla traiettoria c’è Desogus, che appoggia a porta vuota il gol del 2-1. Dopo quattro minuti di recupero, si va al riposo con l’Albinoleffe avanti di una rete.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’Albinoleffe ancora propositiva. Dopo quattro minuti, bella combinazione tra Sali e De Paoli, con quest’ultimo che calcia di prima: Sala è attento e blocca a terra. Al 7’ Ambrosini dalla sinistra serve Ciko, che taglia sul primo palo ma non trova la deviazione vincente. Al 9’ la Pro Patria va vicinissima al pareggio con il neoentrato Sorrentino, il cui tiro ravvicinato viene respinto da un salvataggio provvidenziale di Pogliano. Al 23’ nuova occasione bustocca: fiammata di Orfei sulla destra, palla a rimorchio per Desogus, che calcia di prima mandando alto di pochissimo. L’episodio chiave arriva al 38’: Di Munno colpisce Ciko a gioco fermo e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando la Pro Patria in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, i tigrotti trovano il gol del pareggio al 41’: Mastroianni colpisce il palo, la palla resta in area e Udoh è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando il 2-2 a porta vuota. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine della gara: Albinoleffe–Pro Patria termina 2-2, un pareggio dal grande peso specifico per i bustocchi.

ALBINOLEFFE-PRO PATRIA 2-2 (2-1)

Reti: 18′ De Paoli (ALB), 37′ Parlati (ALB), 44′ Desogus (PPA), 42′ st Udoh (PPA)

AlbinoLeffe (3-5-2): Baldi; Barba, Potop, Sottini; Garattoni (1′ st Sciacca), Ciko, Mandelli (38′ st Astrologo), Parlati, Ambrosini; Sali, De Paoli (8′ st Sorrentino). A disposizione: Di Chiara, Facchetti, Giannini, Lombardi, Franchini, Agostinelli, Angeloni, Borghi. Allenatore: Lopez.

Pro Patria (4-3-3): Sala; Sassaro, Pogliano, Motolese, Felicioli (24′ st Travaglini); Ferri (24′ st Citterio), Di Munno, Frosali (11′ st Schirò); Giudici (11′ st Orfei), Mastroianni, Desogus (30′ st Udoh). A disposizione: Rovida, Zamarian, Schiavone, Aliata, Mora. Allenatore: Bolzoni.

Ammoniti: Giudici (PPA), Di Munno (PPA), Sorrentino (ALB)

Espulso: 40′ st Di Munno (PPA)

Arbitro: Vingo di Pisa

Collaboratori: Turra di Milano e Gasparini di Macerata

IV Ufficiale: Massari di Torino

Fvs: Li Vigni di Seregno