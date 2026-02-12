Sei detenuti del carcere di Busto diventano operatori cinofili grazie al Rotary Varese Ceresio

È giunto a compimento un nuovo Progetto promosso dal Rotary Club Varese Ceresio con il particolare impegno di Lucia Zilio. Si tratta del progetto formativo cinofilo “Mi Fido di Te”, intrapreso presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, grazie al sostegno dei club rotariani: Rotary Club Varese Ceresio, Rotary Club Busto Gallarate Legnano Ticino, del Rotaract Varese Verbano e al contributo della Rotary Foundation tramite il Distretto 2042 del Rotary International e con il sostegno di ACSI – Settore Cinofilia Nazionale e dei formatori di CIAC Varese.

Sei detenuti hanno conseguito la qualifica di Operatore Cinofilo, al termine di un percorso formativo di 80 ore, culminato con il superamento dell’esame finale. Un traguardo importante che rappresenta non solo un’opportunità concreta di reinserimento lavorativo, ma anche un potente strumento di crescita personale e relazionale. Per il progetto si tratta della sesta edizione in ambito carcerario, dopo le esperienze già realizzate presso gli istituti di Rebibbia, Civitavecchia e Uta, confermandosi come un modello virtuoso di formazione e inclusione. La formazione, tuttavia, non si ferma: nei prossimi mesi i partecipanti riprenderanno il percorso con il modulo Educatore Cinofilo, ampliando ulteriormente le loro competenze professionali.

Le finalità del progetto sono molteplici. Oltre alla creazione di figure cinofile certificate, pronte ad affacciarsi al mercato del lavoro con una preparazione qualificata, “Mi Fido di Te” punta a favorire la ricostruzione della rete sociale e relazionale dei partecipanti, promuovendo valori fondamentali come collaborazione, fiducia, empatia e responsabilità.

Un ruolo centrale è svolto anche dai numerosi cani coinvolti nel percorso, presenti durante il primo modulo e che continueranno ad accompagnare i ragazzi anche nelle fasi successive della formazione, diventando strumenti fondamentali di relazione, crescita emotiva e apprendimento esperienziale.

Il progetto è reso possibile grazie all’impegno degli operatori ed educatori volontari, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, e al lavoro del team di formatori composto da Sabrina Brusa, Silvia Angiolini e Manuel Sicco, che con professionalità e passione guidano il percorso formativo.

“Mi Fido di Te” si conferma così come un esempio concreto di come la formazione, unita al rapporto con il cane, possa diventare un potente strumento di reinserimento sociale, riscatto personale e costruzione di nuove opportunità di vita.

Per il Rotary Club Varese Ceresio si tratta del terzo Progetto realizzato in pochi mesi dopo la gara di golf a Luvinate, che ha permesso di sostenere tangibilmente PizzAut con il Progetto Food Truck, e il Progetto Telemedicina presso l’Istituto Cavalier Francesco Menotti di Cadegliano Viconago.