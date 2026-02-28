Senza pressioni ma con tanta voglia: la Uyba prova a scalfire la solidità di Conegliano
La Prosecco Doc ha raccolto 72 punti su 78 in stagione regolare: due di questi sono andati proprio alla Eurotek Laica. Domenica 1 (ore 17) gara 1 al PalaVerde. Boldini: «La stagione non è ancora finita»
I playoff sono sempre un’emozione che vale la pena vivere. Arrivarci liberi da pressione, poi, potrebbe essere un aiuto in certi casi, quando il pronostico è tutto da una parte. Questa è un po’ la condizione della Eurotek Laica Busto Arsizio che domenica 1 marzo alle 17 inizierà a incrociare le lame con la Prosecco Doc Imoco, naturale favorita per lo scudetto dopo le 25 vittorie su 26 in stagione regolare.
Le Pantere hanno collezionato 72 punti sui 78 a disposizione ma due di questi sono finiti nelle tasche della Uyba, battuta soltanto al tie-break in entrambi gli scontri diretti. Un piccolo segnale di speranza cui le Farfalle possono legarsi per provare a imbastire un cammino complicato ma intrigante. La squadra di Barbolini – fresca del rinnovo di Parra – è rimasta nel quartier generale di Busto per preparare la “missione” al Palaverde di Villorba e partirà solo sabato alla volta della Marca.
«Dobbiamo affrontare questa serie con spensieratezza ma anche con quella specie di “arroganza” che ci ha contraddistinto fino a ora – spiega la capitana Jennifer Boldini – Questi play-off non erano per niente scontati, ce li siamo sudati sul campo: è stato un anno comunque complicato ma non è ancora finito. Possiamo divertirci ancora tanto e queste gare con Conegliano sono da giocare al tutto per tutto visto che non abbiamo nulla da perdere».
Le biancorosse saranno accompagnate da un buon numero di tifosi radunati sotto i vessilli degli Amici delle Farfalle. In campo ci saranno anche le ex di turno, Wolosz tra le venete, Gennari, Eckl e Seki tra le Farfalle.
Prosecco Doc Imoco Conegliano – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio
Conegliano: 1 Gabi, 4 Zhu, 5 Scognamillo, 6 Ewert, 9 Lubian, 10 De Gennaro (L), 11 Haak, 13 Munarini, 14 Wolosz, 15 Adigwe, 16 Daalderop, 18 Chirichella, 19 Fahr, 23 Sillah. All. Santarelli.
Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.
