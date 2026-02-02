SESI ancora Title Sponsor della Run For Life: l’8 marzo 2026 la 11ª edizione all’Autodromo di Monza
La rinnovata partnership nasce dalla volontà di sostenere un evento che negli anni ha saputo crescere in modo costante, sia in termini di partecipazione sia di rilevanza sul territorio
SESI conferma anche per l’11ª edizione il proprio ruolo di Title Sponsor della Run For Life, la gara podistica che si svolgerà l’8 marzo 2026 nella prestigiosa cornice dell’Autodromo Nazionale di Monza, uno dei luoghi simbolo dello sport italiano.
La rinnovata partnership nasce dalla volontà di sostenere un evento che negli anni ha saputo crescere in modo costante, sia in termini di partecipazione sia di rilevanza sul territorio. La Run For Life rappresenta oggi un appuntamento consolidato nel panorama delle manifestazioni podistiche, capace di coinvolgere runner, appassionati e famiglie in un’esperienza che unisce sport, benessere e condivisione.
«Siamo entusiasti di essere al fianco della Run For Life anche per questa edizione – dichiara Pio Benvenuto, Direttore Generale di SESI – perché è un evento che rispecchia pienamente i valori che ci accomunano: la promozione dello sport, di uno stile di vita sano e il senso di comunità. Inoltre, la capacità della manifestazione di attirare partecipanti da tutta Italia rappresenta un’importante opportunità di visibilità e valorizzazione per il territorio».
La scelta dell’Autodromo Nazionale di Monza come sede della manifestazione conferisce ulteriore prestigio all’evento, offrendo ai partecipanti la possibilità di correre in un contesto unico e fortemente identitario. Un elemento che contribuisce a rendere la Run For Life un’iniziativa attrattiva anche a livello nazionale.
Con questa conferma, SESI ribadisce il proprio impegno a sostegno di progetti che generano valore concreto per la comunità, promuovendo iniziative capaci di coniugare sport, responsabilità sociale e sviluppo del territorio.
