Sette medaglie per gli equipaggi lombardi alla 43ª D’Inverno sul Po di Torino

Alla D’Inverno sul Po la Lombardia scende in gara nella giornata di domenica con nove equipaggi selezionati dalla Commissione Tecnica Regionale guidata da Alberto Tabacco, coprendo l’arco che va dagli Allievi alla categoria Senior, e chiude la trasferta torinese con un bottino di sette medaglie e indicazioni tecniche significative in uno degli appuntamenti più tradizionali e selettivi della stagione invernale. Sette le medaglie conquistate, tre ori, tre argenti e un bronzo.

I risultati di maggior peso arrivano nella categoria Cadetti. A partire dal quattro di coppia maschile, che conquista l’oro con una formazione cimposta da Alessandro Mascetti (SC Gavirate), Guido Tonna (SC Milano), Luca Simone Dumuta (Tritium SC) e Michele Leoni (SC Tremezzina) chiudono in 16:58.86.

D’oro anche il quattro di coppia Cadetti femminile, che consente alla Lombardia di aggiudicarsi per il terzo anno consecutivo il Trofeo per la Ricerca, messo in palio dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. A imporsi sono Azzurra Casanova, Gloria Di Meo e Vittoria Gilardoni (US Bellagina), insieme a Elena Reggiori (SC Gavirate), che chiudono la gara in 17:34.23.

Sale sul gradino più alto del podio anche l’otto Cadetti maschile, che ferma il cronometro a 16:15.08. Un equipaggio costruito con atleti provenienti da più società lombarde: Tashi Del Fante (SC Moltrasio), Carmine Melone (SC Luino), Dario Faccin (AC Monate), Leonardo Agricola (SC Corgeno), Lorenzo Calciolari (SC Gavirate), Alessandro Bruno (SC Varese), Gioele Tarolli (SC Garda Salò), Filippo Bravi (SC San Cristoforo), con Matteo Acquistapace (Canottieri Retica) al timone.

Arriva invece un argento per il quattro di coppia Under 23 maschile, che chiude al secondo posto in 18:18.71 con Andrea Frigo e Marco Frigo (SC Arolo), Niccolò Cerati (SC Milano) e Mattia Soldo (SC Pescate). Secondo posto anche per il quattro di coppia Allievi C maschile, con Giorgio Taccogna (SC Renese), Andrea Taroni (Carate Urio), Andrea Tenconi e Giorgio Capria (SC Varese), argento in 17:50.27, a meno di quattro secondi dalla vittoria.

Medaglia d’argento anche per l’otto Cadetti femminile, secondo in 19:04.06, a poco più di quattro secondi dall’equipaggio misto CUS Torino. In barca Lucia Bonetti (SC Lario), Margherita Giussani (US Bellagina), Vanessa Bianchi, Nicol Boni e Alessandra Camboni (SC Luino), Reina Cho (CUS Milano), Beatrice Pedrazzani (SC Sebino), Sofia Fidanza (SC Renese), con Matteo Acquistapace (Canottieri Retica) al timone.

La medaglia di bronzo arriva dall’otto Senior A maschile, terzo in finale con Tommaso Cinquantini e Lorenzo Cracco (SC Varese), Simone Sandrini, Giorgio Colombo, Luigi Festorazzi, Gioele Re, Marco Gianesin (SC Pescate), Lorenzo Serafino (CUS Milano) e Riccardo Doni (SC Pescate) al timone.

Buon piazzamento infine per il quattro di coppia Under 19 maschile, decimo su 27 equipaggi con Amedeo Ponzini (US Bellagina), Riccardo Marzani (CUS Pavia), Nicolò Polti (SC Pescate) e Jacopo Demolli (SC Milano), e quarto posto ai piedi del podio per il quattro di coppia Allievi C femminile con Anna Franini e Alice Iannone (SC Sebino), Francesca Belgeri (US Bellagina) e Oliwia Colombo (SC Varese).