Sfilata dei carri a Porto Ceresio: strade chiuse e divieti di sosta per l’intera giornata

Porto Ceresio si prepara a vestirsi a festa per la 46ª edizione del Carnevale Ceresino, ma la sfilata dei carri allegorici porterà con sé diverse modifiche alla circolazione. L’Amministrazione comunale ha infatti predisposto un piano straordinario per la viabilità cittadina in vista dell’evento di domenica 15 febbraio, organizzato dalla Pro Loco locale. Per garantire la sicurezza di figuranti e pubblico, diverse arterie principali, comprese alcune tratte della statale, saranno chiuse al traffico per l’intera giornata.

Divieti di sosta e rimozione forzata

Le restrizioni scatteranno già dal primo mattino. Dalle ore 8:00 e fino alle 18:00 (o comunque fino al termine della manifestazione), sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune zone chiave del paese. I provvedimenti riguardano in particolare via Butti, all’altezza del civico 40, e diverse aree di piazza Bossi. Stop alle auto anche in via Piave e via Bertolla. «Invitiamo i residenti – l’appello dell’Amministrazione Comunale – a rimuovere per tempo i veicoli per evitare disagi e consentire il passaggio dei carri».

Strade chiuse e percorsi della sfilata

Il cuore pulsante della festa vedrà il blocco totale del transito veicolare lungo tutto il tragitto del corteo. Il divieto di transito interesserà via Bertolla, via Piave e i tratti cittadini delle strade statali che attraversano l’abitato: via Mazzini (SS344 dir), via Matteotti, via Butti e via Roma (SS344). La circolazione sarà temporaneamente interrotta per permettere ai gruppi mascherati di sfilare in totale sicurezza, trasformando temporaneamente la rete viaria principale in un’isola pedonale dedicata al divertimento.

Consigli per residenti e visitatori

Data la rilevanza dei blocchi, che interessano le principali vie di collegamento di Porto Ceresio, la Polizia Locale raccomanda di programmare con attenzione gli spostamenti. La segnaletica provvisoria è già stata installata nelle aree soggette a restrizioni. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per la riuscita di una manifestazione storica che ogni anno richiama centinaia di persone sulle sponde del lago.