Siamo Sestesi sul SestoRiverside: “La petizione è un’iniziativa indipendente dei commercianti, che meritano ascolto”

“Non esiste alcun coinvolgimento nell’organizzazione o della promozione della raccolta firme”. Siamo Sestesi precisa la propria posizione in merito alla petizione che negli scorsi giorni ha visto 66 attività commerciali firmare la rimodulazione del Sesto Riverside.

Un’iniziativa indipendente sia rispetto all’associazione di categoria, che si è espressa in merito attraverso le parole del presidente Patrick Panza, sia verso la parte politica e il centrodestra, che in consiglio comunale ha più volte espresso dubbi in merito all’organizzazione e alla buona riuscita festival dell’estate sestese.

«In merito agli articoli e alle allusioni diffuse dalla lista Sesto Futura circa un presunto collegamento tra Siamo Sestesi e la recente raccolta firme sottoscritta da numerosi operatori economici del territorio, riteniamo opportuno fare chiarezza – così il gruppo all’opposizione -. Siamo Sestesi ribadisce di non avere avuto alcun ruolo né alcun coinvolgimento nell’organizzazione o nella promozione della raccolta firme. Le persone che vi hanno aderito lo hanno fatto esclusivamente a titolo personale, nel pieno esercizio del proprio diritto di espressione».

“LE FIRME SONO UN SEGNALE CHE MERITA ASCOLTO”

«Pur non essendo coinvolti nell’iniziativa, apprezziamo che singoli commercianti e operatori economici abbiano scelto di esprimere le proprie perplessità anche al di fuori delle associazioni di categoria, contribuendo in modo diretto e autonomo al dibattito pubblico. Rileviamo inoltre come 66 attività rappresentino un numero significativo per il territorio sestese, un segnale che merita attenzione e ascolto, nel rispetto di tutte le posizioni espresse e di chi ha deciso di sottoscrivere l’iniziativa. Siamo Sestesi continuerà a operare con trasparenza e responsabilità, favorendo il dialogo e l’ascolto come strumenti fondamentali per una comunità più coesa e partecipata».