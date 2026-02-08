Slittino, Dominik Fischnaller conquista il bronzo olimpico nell’individuale maschile

L’azzurro ha chiuso la gara in 3’32”125, al termine di quattro discese solide e precise, confermandosi tra i migliori interpreti della specialità. Davanti a lui si sono piazzati il tedesco Max Langenhan, oro con il tempo di 3’31”191 e nuovo record della pista, e l’austriaco Jonas Müller, argento in 3’31”787.

Per Fischnaller si tratta di un risultato di grande valore, ottenuto al termine di una competizione combattuta e decisa su distacchi minimi, che premia continuità, esperienza e capacità di gestione della pressione olimpica.

La classifica finale dello slittino individuale maschile: