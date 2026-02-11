Doppio oro per l’Italia dello slittino con Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner

Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 l’Italia dello slittino centra un risultato storico: nel giro di mezz’ora le squadre azzurre (prima femminile e poi maschile) centrano due medaglie d’oro nella specialità del doppio.

PRIMA LE DONNE – Ad aprire le danze sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer a fare la storia nel doppio femminile, disciplina alla sua prima apparizione nel programma olimpico invernale, imponendosi sul tracciato del Cortina Sliding Centre. Le due azzurre (30 anni Voetter, di Bressanone, 25 Oberhofer di San Candido, tesserate per il GS Esercito) hanno chiuso con il miglior tempo complessivo nelle due manche, precedendo sul podio le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina e le austriache Selina Egle e Lara Kipp, le due grandi “scuole” dello slittino.

RIMONTA AZZURRA – Nel maschile invece la prima discesa aveva visto gli italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner al terzo posto dopo gli austriaci Steu-Kindl e ai sorprendenti americani Mueller-Haugsjaa (in testa). Ma nella Run2 i due Carabinieri – 32 e 31 anni, nati a Bressanone e Bolzano rispettivamente – non hanno avuto rivali: discesa impeccabile e medaglia d’oro davanti all’Austria (a 68 centesimi per una piccola sbavatura) e alla Germania, con gli USA che non si sono riconfermati e sono precipitati al sesto posto.

MEDAGLIERE SUPER – Gli ori di Voetter e Oberhofer e di Rieder e Kainzwaldner si aggiungono inoltre al bronzo conquistato da Dominik Fischnaller nel singolo maschile, altro risultato di rilievo per la squadra azzurra sulla pista di Cortina intitolata al leggendario Eugenio Monti.

Con i due successi degli slittinisti il bottino dell’Italia sale a 4 ori oltre a 2 argenti e 7 bronzi. Il totale fa 13 come solo la Norvegia (fino a questo punto, ovviamente).