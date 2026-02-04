Snoop Dogg illumina Gallarate: bagno di folla per il Tedoforo a sorpresa

Una mattina che la città di Gallarate non dimenticherà facilmente. Nel percorso che porta la Fiamma verso l’accensione ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il centro cittadino è stato letteralmente invaso da migliaia di persone per un ospite d’eccezione: la leggenda del rap mondiale Snoop Dogg.

Una sorpresa in Piazza Libertà

Nonostante le voci si rincorressero da giorni, vedere il “Doggfather” spuntare tra i tedofori ufficiali ha scatenato un entusiasmo incontenibile. Snoop Dogg, avvolto nell’uniforme ufficiale bianca e fucsia dei Giochi, ha attraversato Piazza Libertà con il suo inconfondibile stile rilassato, alternando sguardi fieri a sorrisi per la folla che lo chiamava a gran voce.

Ad accompagnare il suo passaggio, una suggestiva nevicata coreografica che ha trasformato il cuore di Gallarate in un perfetto scenario olimpico invernale targata Alfa. Tra i presenti, moltissimi giovani armati di smartphone per immortalare il momento: Snoop non si è risparmiato, salutando i fan e concedendo qualche scatto ravvicinato prima di passare il testimone al tedoforo successivo.

Perché Snoop Dogg è ovunque alle Olimpiadi?

La presenza del rapper californiano in provincia di Varese non è un caso isolato, ma parte di un legame sempre più stretto tra l’artista e il movimento olimpico. Ecco perché Snoop è diventato il volto non ufficiale dei Giochi:

Inviato Speciale per NBC: Dopo il successo clamoroso di Parigi 2024, dove i suoi commenti ironici hanno fatto impennare gli ascolti, Snoop è stato confermato come inviato speciale per la rete americana NBC anche per Milano Cortina.

Allenatore Onorario del Team USA: Quest’anno il Comitato Olimpico degli Stati Uniti gli ha conferito il titolo di “Honorary Coach”. Il suo compito? Motivare gli atleti e portare “buone vibrazioni” nel backstage.

Messaggero di Pace: Come già dichiarato durante la sua esperienza come tedoforo a Saint-Denis (Parigi), Snoop vede il suo ruolo come quello di un unificatore: “Siamo qui per la pace, l’amore e l’unità”.

Icona Pop: Che si tratti di prendere lezioni di nuoto da Michael Phelps o di commentare il curling (suo sport invernale preferito), la sua capacità di rendere lo sport divertente e accessibile lo ha reso indispensabile per il marketing dei Giochi.

Snoop Dogg, un rapper da 35 milioni di dischi

Ma chi è Snoop Dogg, e cosa fa nella vita? Per chi non conoscesse il suo nome e perchè è così famoso nel mondo, Calvin Cordozar Broadus Jr. (Questo il suo vero nome) è uno dei più famosi rapper americani di tutti i tempi, fin dagli anni ’90 del secolo scorso.

La sua musicalità e la sua voce hanno permesso la diffusione del g-funk, in particolare in collaborazione con il collega Dr. Dre (Si, quello delle cuffie di lusso): nel corso della sua carriera ha venduto 35 milioni di dischi in tutto il mondo.

Vita spericolata, diversi ingressi in prigione in gioventù, con la fama ha saputo sfruttare non solo il suo talento ma anche la sua immagine: ha partecipato a numerosi film e serie televisive, e ha persino “monetizzato” in una linea di cocktail un suo brano con dr.Dre, e molto altro.

Verso la Cerimonia di Apertura

Dopo la tappa di Gallarate, la Fiamma prosegue la sua corsa nel basso Varesotto e Altomilanese a Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno e naturalmente verso Milano, dove venerdì sera si terrà la Cerimonia di Apertura ufficiale a San Siro. Snoop Dogg sarà tra i protagonisti dell’evento, insieme a star del calibro di Andrea Bocelli e Mariah Carey, pronto a vivere queste due settimane tra le piste della Valtellina e il ghiaccio di Milano.