Varese News

Gallarate/Malpensa

Sold out annunciato per i “Promossi sposi”, il nuovo spettacolo dei Legnanesi

La Teresa, la Mabilia e il Giovanni tornano con "I promossi sposi", il nuovo spettacolo de I Legnanesi che anche quest'anno promette di registrare il tutto esaurito in ogni data

Generico 02 Feb 2026

La Teresa, la Mabilia e il Giovanni tornano con “I promossi sposi“, il nuovo spettacolo de I Legnanesi che anche quest’anno promette di registrare il tutto esaurito in ogni data. Non si tratta di una rivisitazione del classico manzoniano, ma di un omaggio alla straordinaria capacità di Alessandro Manzoni, il “Lisander” degli amici lombardi, di scandagliare l’animo umano e i suoi sentimenti più profondi.

“I Promossi Sposi” è un viaggio tra i sentimenti che inizia con Giovanni che tristemente annuncia a Teresa che per un errore burocratico il loro matrimonio non è valido. Da questa premessa prende forma un vortice di equivoci, imprevisti, gag irresistibili e colpi di scena: un gioco di identità confuse in cui ciascuno interpreta ruoli diversi, restando però fedele a se stesso e ai propri sentimenti. Perchè, come scriveva Manzoni, “il cuore è un guazzabuglio”.

Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco, I Legnanesi rappresentano oggi una delle compagnie teatrali più longeve e celebri del panorama italiano. Il loro repertorio propone al pubblico un affresco satirico della tipica corte lombarda, attraverso le vicende della famiglia “Colombo”: Teresa, donna di cortile interpretata originariamente da Musazzi e successivamente da Antonio Provasio; la Mabilia, figlia maggiore e da sempre “zitella”, portata sul palco prima da Barlocco e oggi da Enrico Dalceri; e Giovanni, marito di Teresa, interpretato oggi da Italo Giglioli. La regia è curata da Antonio Provasio, mentre Enrico Dalceri firma musiche e coreografie e Mitia Del Brocco è autrice dei testi.

LE DATE IN PROVINCIA DI VARESE

La compagnia più longeva e amata del panorama teatrale lombardo farà naturalmente tappa in provincia di Varese, con ben sei date al Teatro Intred di Varese dal 24 al 29 marzo e quattro spettacoli al Teatro Condominio di Gallarate dal 21 al 24 maggio.

Oltre alle attesissime date varesine, “I PROMOSSI SPOSI” toccherà i principali teatri lombardi e del Nord Italia: dal Teatro Manzoni di Milano (con oltre venti repliche tra febbraio e marzo) alla ChorusLife Arena di Bergamo, passando per Seregno, Legnano, Como, Lugano, Concorezzo, Genova e molte altre città.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.

 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.