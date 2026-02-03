Sold out annunciato per i “Promossi sposi”, il nuovo spettacolo dei Legnanesi

La Teresa, la Mabilia e il Giovanni tornano con “I promossi sposi“, il nuovo spettacolo de I Legnanesi che anche quest’anno promette di registrare il tutto esaurito in ogni data. Non si tratta di una rivisitazione del classico manzoniano, ma di un omaggio alla straordinaria capacità di Alessandro Manzoni, il “Lisander” degli amici lombardi, di scandagliare l’animo umano e i suoi sentimenti più profondi.

“I Promossi Sposi” è un viaggio tra i sentimenti che inizia con Giovanni che tristemente annuncia a Teresa che per un errore burocratico il loro matrimonio non è valido. Da questa premessa prende forma un vortice di equivoci, imprevisti, gag irresistibili e colpi di scena: un gioco di identità confuse in cui ciascuno interpreta ruoli diversi, restando però fedele a se stesso e ai propri sentimenti. Perchè, come scriveva Manzoni, “il cuore è un guazzabuglio”.

Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco, I Legnanesi rappresentano oggi una delle compagnie teatrali più longeve e celebri del panorama italiano. Il loro repertorio propone al pubblico un affresco satirico della tipica corte lombarda, attraverso le vicende della famiglia “Colombo”: Teresa, donna di cortile interpretata originariamente da Musazzi e successivamente da Antonio Provasio; la Mabilia, figlia maggiore e da sempre “zitella”, portata sul palco prima da Barlocco e oggi da Enrico Dalceri; e Giovanni, marito di Teresa, interpretato oggi da Italo Giglioli. La regia è curata da Antonio Provasio, mentre Enrico Dalceri firma musiche e coreografie e Mitia Del Brocco è autrice dei testi.

LE DATE IN PROVINCIA DI VARESE

La compagnia più longeva e amata del panorama teatrale lombardo farà naturalmente tappa in provincia di Varese, con ben sei date al Teatro Intred di Varese dal 24 al 29 marzo e quattro spettacoli al Teatro Condominio di Gallarate dal 21 al 24 maggio.

Oltre alle attesissime date varesine, “I PROMOSSI SPOSI” toccherà i principali teatri lombardi e del Nord Italia: dal Teatro Manzoni di Milano (con oltre venti repliche tra febbraio e marzo) alla ChorusLife Arena di Bergamo, passando per Seregno, Legnano, Como, Lugano, Concorezzo, Genova e molte altre città.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.