Somma Lombardo, “Come un pellegrinaggio”: padre Patton racconta la Terra Santa
Un incontro pubblico a ingresso libero che unisce cultura e spiritualità nel calendario cittadino con la presenza di una voce autorevole che ha guidato la Custodia di Terra Santa
Sarà una serata di testimonianza e riflessione quella in programma lunedì 2 marzo alle 21 al Teatro Auditorium San Luigi di Somma Lombardo. Ospite dell’incontro sarà padre Francesco Patton, già Custode di Terra Santa, che racconterà la sua esperienza con l’intervento dal titolo “Come un pellegrinaggio. I miei giorni in Terra Santa”.
L’appuntamento è organizzato dalla Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce, in collaborazione con la Città di Somma Lombardo – Assessorato alla Cultura – e con UATE. L’ingresso è libero.
Un racconto dalla Terra Santa
Padre Francesco Patton, per anni Custode di Terra Santa, porterà al pubblico la sua esperienza vissuta nei luoghi simbolo del cristianesimo, offrendo uno sguardo diretto su una realtà complessa e profondamente significativa dal punto di vista storico, religioso e umano.
Il titolo dell’incontro richiama il senso del cammino e della ricerca personale, «Come un pellegrinaggio», suggerendo un percorso non solo geografico ma anche interiore, maturato durante gli anni trascorsi in Medio Oriente.
Un evento aperto alla città
L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale cittadino e punta a coinvolgere non solo la comunità parrocchiale ma l’intera cittadinanza. La collaborazione tra realtà ecclesiali, amministrazione comunale e associazioni del territorio conferma l’attenzione verso momenti di approfondimento e confronto su temi di attualità e spiritualità.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
