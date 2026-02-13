Spaccio davanti alle scuole: sedicenne di Alzate Brianza denunciato dopo un blitz della questura

Nonostante la giovanissima età e la fedina penale pulita, si aggirava tra gli studenti con tutto l’occorrente per l’attività di spaccio. Un 16enne italiano, residente ad Alzate Brianza, è stato denunciato ieri mattina dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Como durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione del consumo di stupefacenti negli istituti scolastici.

Il controllo e la resistenza

Intorno alle ore 8:30, in coincidenza con l’ingresso degli studenti in un istituto professionale cittadino, i poliziotti hanno notato un capannello di ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Tra loro spiccava il giovane di Alzate Brianza che, come accertato poco dopo, non frequentava quella scuola.

Alla richiesta dei documenti, il minore ha mostrato segni di forte insofferenza, tentando di eludere il controllo e arrivando a spintonare gli agenti nel vano tentativo di allontanarsi. La resistenza ha convinto i poliziotti ad approfondire l’ispezione negli uffici della Questura.

Il “tesoretto” e la perquisizione domiciliare

Dalla perquisizione personale sono emersi 10 grammi e mezzo di hashish, alcuni semi di marijuana e la somma di 340 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione si è poi spostata nell’abitazione del ragazzo ad Alzate Brianza. Alla presenza dei genitori, ignari di tutto, i poliziotti hanno ispezionato la cameretta del sedicenne, trovando sulla scrivania due bilancini elettronici di precisione pronti all’uso.

Il provvedimento

Tutto il materiale, insieme al denaro e alla droga, è stato posto sotto sequestro. Il giovane, considerata l’assenza di precedenti, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Le accuse sono di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Al termine delle procedure di rito, il 16enne è stato riaffidato alla madre.