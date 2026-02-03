Sparacia rinuncia al seggio in consiglio comunale a Gallarate: “Preferisco fare del bene fuori dalle istituzioni”

Gianni Sparacia ha ufficialmente rinunciato al subentro in consiglio comunale dopo l’uscita dall’assemblea civica di Belinda Simeoni, subentrata come assessora a Rocco Longobardi. L’annuncio è arrivato attraverso una lettera nella quale spiega le motivazioni della sua scelta. «Oggi ho ufficialmente firmato la rinuncia al subentro in consiglio comunale come sarebbe stato mio diritto, perché sono indisponibile ad occupare questo ruolo» ha dichiarato Sparacia in una comunicazione diffusa alla cittadinanza e alla stampa.

Una decisione meditata, quella dell’ex amministratore, che ha voluto spiegare pubblicamente le ragioni del passo indietro. «Gallarate mi ha dato tanto e per quel poco che ho fatto nelle precedenti amministrazioni spero che i cittadini se lo ricordino» ha sottolineato, ricordando il suo impegno passato per la città.

Sparacia ha quindi chiarito la sua posizione futura: «Per questo motivo preferisco restare a fare il mio lavoro ed aiutare a fare del bene fuori delle istituzioni che considero sacre e meritevoli di un sincero confronto per il bene della città».

La lettera si conclude con un augurio ai nuovi amministratori: «Augurissimi ovviamente a tutti i nuovi amministratori di lavorare con profitto e umiltà per il bene della città». La rinuncia di Sparacia comporterà ora il subentro di Stefano Bertoglio, primo dei non eletti (nel 2021) nella lista di riferimento, Forza Italia, secondo quanto previsto dalle norme sul turnover dei consigli comunali. Bertoglio è vicino a Longobardi, particolare non da poco considerando lo scontro dentro a Forza Italia dopo il “suliramento” dell’ex vicesindaco.

Il passaggio da Simeoni a Bertoglio sarà formalmente sancito dal consiglio del 9 febbraio, già convocato dal presidente Marco Colombo.