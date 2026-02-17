Specie aliene, storie di piante e animali dell’altro mondo. Incontro con Andrea Bellati a Varese

Il Seminario sabato 21 febbraio si terrà presso la Sala ScopriCoop in Via Francesco Daverio. Saranno raccontate le storie tra scienza e arte, curiosità e costumi di piante e animali che hanno cambiato il volto del nostro territorio

Le specie aliene in Italia: c’è chi è arrivato perché bello, oppure perché saporito. C’è chi è arrivato perché utile. Qualcun altro è entrato e basta. C’è chi ha vinto due estinzioni e una bomba atomica e c’è chi tiene sveglia la gente del Grande Fiume. Alloctoni sono gli organismi che vengono da altrove, a volte innocui, altre volte invasivi e dannosi. Le storie delle piante e degli animali tra scienza e arte, curiosità e costume.

Scopri le affascinanti storie delle specie aliene alloctone invasive in Italia partecipando al seminario con Andrea Bellati e Antea Franceschin. Questi organismi, giunti da altrove, hanno spesso un impatto sorprendente e a volte devastante sull’ecosistema locale. Alcuni sono arrivati perché belli, come il colorato pappagallo parrocchetto, altri perché saporiti, come il pesce siluro.

C’è chi è stato introdotto per la sua utilità, come la nutria, e chi è entrato semplicemente per caso. Sorprendentemente, alcuni, come il gambero della Louisiana, sono persino sopravvissuti a due estinzioni e una bomba atomica! Scoprirete anche di chi tiene sveglia la gente del Grande Fiume, come il pesce siluro che infesta il Po. Esplorate con noi le storie tra scienza e arte, curiosità e costumi di piante e animali che hanno cambiato il volto del nostro territorio. Iscrivetevi ora per non perdere questa straordinaria occasione di approfondimento e scoperta!

PROGRAMMA di sabato 21 febbraio 2026

Il Seminario si terrà presso la Sala ScopriCoop in Via Francesco Daverio, 44, 21100 Varese VA (Parcheggio gratuito sotterraneo);

ORE 15. Termine conferenza ore 17:30 circa.

Conferenza promossa e finanziata da ScopriCoop Lombardia dedicata ai soci Coop. Evento gratuito per i Soci Coop. Quota di partecipazione pari a 10 Euro per i NON soci Coop.

ISCRIZIONI

Compilare il modulo al link QUI. Informazioni: Antea 3480725255 mail antea@controventotrekking.it