“Spirito Allegro” sbarca a Carnago: al Teatro Agorà la commedia di Noel Coward

La compagnia teatrale Fuori Dalle Quinte porta in scena al Teatro Agorà di Carnago il celebre capolavoro di Noel Coward con la regia e l’adattamento curati da Francesco Forgillo

Il palcoscenico del Teatro Agorà di Carnago si prepara ad accogliere una serata all’insegna del divertimento e della commedia classica. Sabato 7 febbraio, alle ore 21:00, la compagnia teatrale “Fuori Dalle Quinte” tornerà in scena con “Spirito Allegro”, celebre opera firmata dal drammaturgo Noel Coward. L’appuntamento promette di coinvolgere il pubblico locale con una trama brillante e un adattamento curato nei minimi dettagli.

Una commedia tra realtà e soprannaturale

“Spirito Allegro” è uno dei titoli più iconici del repertorio di Coward, capace di mescolare con ironia il mondo dei vivi con quello degli spiriti. La pièce ruota attorno a situazioni paradossali e dialoghi serrati, offrendo uno spaccato divertente e mai banale delle dinamiche umane. «Torneremo in scena con una divertente commedia» – spiegano dalla compagnia “Fuori Dalle Quinte” presentando l’evento alla comunità -.

Regia e cast sul palco di Carnago

L’allestimento proposto al Teatro Agorà vede l’adattamento e la regia curati da Francesco Forgillo. Insieme a lui, sul palco salirà un cast nutrito che vede protagonisti Samantha Belluschi, Annalisa Berra, Marina Berta, Stefano Carlin, Luciano Quaglia e Mara Rizzi. Un gruppo affiatato che darà vita ai personaggi eccentrici nati dalla penna di Coward, garantendo ritmo e risate per tutta la durata dello spettacolo.

Un ritorno atteso per il teatro locale

La serata rappresenta un momento importante per l’attività culturale di Carnago, confermando il Teatro Agorà come punto di riferimento per l’associazionismo e le realtà artistiche del territorio. La compagnia “Fuori Dalle Quinte” torna a calcare le scene con l’obiettivo di regalare qualche ora di leggerezza ai propri spettatori, puntando sulla qualità di una produzione che ha già riscosso interesse tra gli appassionati di teatro amatoriale e non solo.