SpongeBob torna al cinema a Varese con un’avventura da pirati per CinemaKids

Domenica 1 marzo alle ore 15 al Cinema Nuovo un film d’animazione all’insegna dell’avventura, tra mostri e leggende alla ricerca del mitico Olandese Volante

È SpongeBob in versione corsara il protagonista del prossimo appuntamento di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di Varese.

Domenica 1 marzo alle ore 15 sul grande schermo di viale dei Mille arriva Spongebob – Un’avventura da pirati.

Per dimostrare a Mr. Krabs di avere il cuore di un vero eroe, Spongebob si mette sulle tracce del mitico Olandese Volante, leggendario pirata fantasma al centro di inestricabili misteri.

Inizia così un’avventura tra mostri, pirati e risate che lo trascinerà nelle profondità più oscure dell’oceano.

Età consigliata: dai 5 anni in su.

La proizione inizierà alle ore 15.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.