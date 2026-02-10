Varese News

Sport in sicurezza: a Castellanza un incontro su prevenzione, ortopedia e primo soccorso cardiaco

L'appuntamento nasce con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento fondamentale di benessere e salute, condividendo questo messaggio con cittadini, atleti, famiglie e con l'intero territorio

Humanitas Mater Domini evento sport
12 Febbraio 2026

Giovedì 12 febbraio alle ore 20, pressp la Biblioteca Civica di Castellanza, nell’ambito del calendario di iniziative in collaborazione con Sport+ e il comune di Castellanza, Humanitas Mater Domini ha organizzato l’incontro dal titolo “Sport in sicurezza. Le principali patologie ortopediche e il primo soccorso cardiaco”.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento fondamentale di benessere e salute, condividendo questo messaggio con cittadini, atleti, famiglie e con l’intero territorio.

L’evento, condotto dagli specialisti di Ortopedia dello Sport e del Pronto Soccorso dell’ospedale Humanitas Mater Domini, è pensato per offrire alla cittadinanza informazioni chiare e strumenti concreti per praticare attività sportiva in modo corretto, sicuro e consapevole.

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le principali patologie ortopediche legate alla pratica sportiva, con un focus particolare sulla prevenzione degli infortuni e loro trattamento. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al tema del primo soccorso cardiaco, di fondamentale importanza per la sicurezza di atleti e cittadini: gli specialisti illustreranno le manovre essenziali da attuare in caso di emergenza, comprese le tecniche di massaggio cardiaco, che verranno simulate su manichino.

Un’occasione di informazione e sensibilizzazione aperta a tutta la comunità, per diffondere una cultura dello sport attenta alla salute e alla sicurezza.

Come partecipare?

L’evento è gratuito ed è consigliata l’iscrizione inviando una mail all’indirizzo comunicazione@materdomini.ito attraverso la piattaforma Eventbrite

