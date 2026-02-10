Sport in sicurezza: a Castellanza un incontro su prevenzione, ortopedia e primo soccorso cardiaco

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento fondamentale di benessere e salute, condividendo questo messaggio con cittadini, atleti, famiglie e con l’intero territorio

Giovedì 12 febbraio alle ore 20, pressp la Biblioteca Civica di Castellanza, nell’ambito del calendario di iniziative in collaborazione con Sport+ e il comune di Castellanza, Humanitas Mater Domini ha organizzato l’incontro dal titolo “Sport in sicurezza. Le principali patologie ortopediche e il primo soccorso cardiaco”.

L’evento, condotto dagli specialisti di Ortopedia dello Sport e del Pronto Soccorso dell’ospedale Humanitas Mater Domini, è pensato per offrire alla cittadinanza informazioni chiare e strumenti concreti per praticare attività sportiva in modo corretto, sicuro e consapevole.

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le principali patologie ortopediche legate alla pratica sportiva, con un focus particolare sulla prevenzione degli infortuni e loro trattamento. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al tema del primo soccorso cardiaco, di fondamentale importanza per la sicurezza di atleti e cittadini: gli specialisti illustreranno le manovre essenziali da attuare in caso di emergenza, comprese le tecniche di massaggio cardiaco, che verranno simulate su manichino.

Un’occasione di informazione e sensibilizzazione aperta a tutta la comunità, per diffondere una cultura dello sport attenta alla salute e alla sicurezza.

Come partecipare?

L’evento è gratuito ed è consigliata l’iscrizione inviando una mail all’indirizzo comunicazione@materdomini.ito attraverso la piattaforma Eventbrite