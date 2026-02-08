Sportello aperto a Materia con Openjobmetis: un punto di riferimento settimanale

Tutti i giovedì, dalle 14:30 alle 18:00, a Materia è attivo lo sportello lavoro di Openjobmetis, dedicato a tutti i candidati in cerca di una nuova occupazione sul territorio di Varese.

Lo sportello nasce proprio per rispondere alle esigenze dei singoli cittadini che guardano al futuro professionale e nuove opportunità nel mondo del lavoro.

Nell’orario previsto, sarà possibile consegnare il proprio curriculum, ricevere supporto e indicazioni utili per orientarsi tra le diverse possibilità occupazionali offerte dal territorio e avere un colloquio con una professionista del settore.

Materia si trova in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, frazione di Castronno.