Sportello aperto a Materia con Openjobmetis: un punto di riferimento settimanale
Tutti i giovedì, dalle 14:30 alle 18:00 appuntamento fisso con lo sportello aperto di Openjobmetis. Qui tutte le informazioni
Tutti i giovedì, dalle 14:30 alle 18:00, a Materia è attivo lo sportello lavoro di Openjobmetis, dedicato a tutti i candidati in cerca di una nuova occupazione sul territorio di Varese.
Lo sportello nasce proprio per rispondere alle esigenze dei singoli cittadini che guardano al futuro professionale e nuove opportunità nel mondo del lavoro.
Nell’orario previsto, sarà possibile consegnare il proprio curriculum, ricevere supporto e indicazioni utili per orientarsi tra le diverse possibilità occupazionali offerte dal territorio e avere un colloquio con una professionista del settore.
Materia si trova in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, frazione di Castronno.
Visualizza questo post su Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.