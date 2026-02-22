Sportello lavoro con Openjobmetis: tutti i giovedì a Materia un’occasione concreta per trovare impiego

A Materia l’appuntamento con il lavoro si rinnova ogni giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, con lo sportello aperto di Openjobmetis che accoglie candidati di ogni età e profilo, offrendo un punto di riferimento concreto per chi cerca nuove opportunità professionali sul territorio della provincia di Varese.

Chi si presenta potrà consegnare il proprio curriculum, ricevere informazioni mirate sulle posizioni attive e confrontarsi con operatori esperti in un primo colloquio conoscitivo. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere tra chi cerca e chi offre lavoro, mettendo a disposizione uno sportello informativo gratuito e regolare, pensato per facilitare l’accesso al mondo dell’occupazione.

Per molti cittadini del Varesotto, infatti, Materia è diventata una tappa fissa della ricerca attiva, un luogo dove dare un volto e una voce alle proprie aspirazioni professionali.

Lo sportello si trova in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro di Castronno, ed è attivo tutti i giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00.

Chi desidera migliorare il proprio curriculum o esplorare nuove possibilità di lavoro nel territorio è invitato a partecipare. Non è richiesta alcuna prenotazione.