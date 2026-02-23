Sportello Openjobmetis a Materia: nuove posizioni aperte a Malpensa
Sportello attivo tutti i giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. Un'occasione per consegnare il proprio curriculum, conoscere le offerte di lavoro disponibili e chiedere consigli
Lo sportello di Openjobmetis attivo a Materia continua ad essere un punto di riferimento importante per chi è in cerca di un impiego, con molte proposte di lavoro disponibili soprattutto nella zona di Malpensa e della provincia di Varese.
L’iniziativa, attiva da maggio dello scorso maggio, permette ai candidati di consegnare il proprio curriculum, ricevere informazioni personalizzate e orientamento professionale dagli operatori presenti sul posto.
La zona in cui si presentano più proposte attive è Malpensa, con cinque posizioni aperte un addetto/addetta per lavapiatti.
Come candidarsi
Chi è interessato alle opportunità proposte può presentarsi a Materia con il proprio curriculum. Ogni giovedì pomeriggio potrà confrontarsi con una responsabile dello sportello Openjobmetis per un primo colloquio conoscitivo e per l’invio delle candidature alle posizioni attive.
Materia si trova in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. L’appuntamento per informazioni, orientamento e nuove offerte di lavoro è fissato ogni giovedì, dalle 14:30 alle 18:00.
