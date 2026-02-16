Sportello Openjobmetis a Materia: opportunità attive per Malpensa
Le nuove opportunità di lavoro proposte da Openjobmetis. Per candidarsi si potrà portare il proprio curriculum allo sportello aperto a Materia tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00
Lo sportello di Openjobmetis a Materia resta uno dei punti di riferimento costante per chi è alla ricerca di un nuovo impiego lavorativo.
Tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00, è possibile trovare un’operatrice a cui lasciare il proprio curriculum, candidarsi alle posizioni di lavoro aperto e avere un primo colloquio.
Come tutte le settimane, Openjobmetis presenta alcune delle offerte di lavoro attive sulla provincia, con particolare richiesta nella zona di Malpensa.
Gli orari di lavoro saranno dal lunedì alla domenica su turni, con riposo a scorrimento.
- Addetto/a alle pulizie. Sono attive dieci candidature per Malpensa
- Addetto/a alla lavanderia. Sono attive cinque posizioni per Malpensa
Come candidarsi
Chi è interessato alle opportunità proposte può presentarsi a Materia con il proprio curriculum. Ogni giovedì pomeriggio potrà confrontarsi con una responsabile dello sportello Openjobmetis per un primo colloquio conoscitivo e per l’invio delle candidature alle posizioni attive.
Materia si trova in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. L’appuntamento per informazioni, orientamento e nuove offerte di lavoro è fissato ogni giovedì, dalle 14:30 alle 18:00.
