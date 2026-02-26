Varese News

Musica

Storie di rap, vinili e sassofoni a Fuori Frequenza con Totò e Hybris dei Timetravelers

Alle 21 su Radio Materia il duo rap sarà ospite di Hobbeat, Gian e Giuse

timetravelers

Giovedì sera a Fuori Frequenza il tempo si piega, il vinile gira al contrario e il sassofono accende micce nel boom bap. Ospiti in studio: Totò & Hybris, alias Timetravelers.

Un progetto tutto varesino nato con un’idea chiara: prendere l’old school, lucidarla, e innestarci dentro il respiro caldo del sax. Dalla soffitta di un paese di provincia ai palchi tra Catanzaro e la Svizzera, portando in giro un suono che sa di anni ’90 ma cammina nel 2025 con le scarpe nuove.

Nel loro viaggio hanno aperto i live di nomi pesanti della scena rap italiana come Johnny Marsiglia, Vacca, Otierre, Mattak, Egreen, Tommy Kuti e Maury B. Non proprio la sagra dell’oratorio.

Totò inizia a scrivere e produrre nel 2010, e il sodalizio con il fratello Hybris diventa presto un laboratorio creativo permanente. Produzioni, scrittura, identità sonora: tutto fatto in casa. Nel 2015 fondano Attic Studio, il loro quartier generale creativo a Varese, trasformando una soffitta in una fucina di beat e fiati.

Il risultato? Un mix che intreccia le vibrazioni jazz del sassofono con l’ossatura ritmica dell’hip hop. Testa che annuisce, cuore che vibra, groove che ti prende per il bavero.

Fuori Frequenza va in onda giovedì alle 21:00 su Radio Materia
Ascolta in diretta: www.radiomateria.it
WhatsApp in studio: +39 353 4848857

Pronti a viaggiare con loro? Il biglietto non serve. Basta premere play.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.