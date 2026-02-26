Storie di rap, vinili e sassofoni a Fuori Frequenza con Totò e Hybris dei Timetravelers

Giovedì sera a Fuori Frequenza il tempo si piega, il vinile gira al contrario e il sassofono accende micce nel boom bap. Ospiti in studio: Totò & Hybris, alias Timetravelers.

Un progetto tutto varesino nato con un’idea chiara: prendere l’old school, lucidarla, e innestarci dentro il respiro caldo del sax. Dalla soffitta di un paese di provincia ai palchi tra Catanzaro e la Svizzera, portando in giro un suono che sa di anni ’90 ma cammina nel 2025 con le scarpe nuove.

Nel loro viaggio hanno aperto i live di nomi pesanti della scena rap italiana come Johnny Marsiglia, Vacca, Otierre, Mattak, Egreen, Tommy Kuti e Maury B. Non proprio la sagra dell’oratorio.

Totò inizia a scrivere e produrre nel 2010, e il sodalizio con il fratello Hybris diventa presto un laboratorio creativo permanente. Produzioni, scrittura, identità sonora: tutto fatto in casa. Nel 2015 fondano Attic Studio, il loro quartier generale creativo a Varese, trasformando una soffitta in una fucina di beat e fiati.

Il risultato? Un mix che intreccia le vibrazioni jazz del sassofono con l’ossatura ritmica dell’hip hop. Testa che annuisce, cuore che vibra, groove che ti prende per il bavero.

