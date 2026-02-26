Storie di rap, vinili e sassofoni a Fuori Frequenza con Totò e Hybris dei Timetravelers
Alle 21 su Radio Materia il duo rap sarà ospite di Hobbeat, Gian e Giuse
Giovedì sera a Fuori Frequenza il tempo si piega, il vinile gira al contrario e il sassofono accende micce nel boom bap. Ospiti in studio: Totò & Hybris, alias Timetravelers.
Un progetto tutto varesino nato con un’idea chiara: prendere l’old school, lucidarla, e innestarci dentro il respiro caldo del sax. Dalla soffitta di un paese di provincia ai palchi tra Catanzaro e la Svizzera, portando in giro un suono che sa di anni ’90 ma cammina nel 2025 con le scarpe nuove.
Nel loro viaggio hanno aperto i live di nomi pesanti della scena rap italiana come Johnny Marsiglia, Vacca, Otierre, Mattak, Egreen, Tommy Kuti e Maury B. Non proprio la sagra dell’oratorio.
Totò inizia a scrivere e produrre nel 2010, e il sodalizio con il fratello Hybris diventa presto un laboratorio creativo permanente. Produzioni, scrittura, identità sonora: tutto fatto in casa. Nel 2015 fondano Attic Studio, il loro quartier generale creativo a Varese, trasformando una soffitta in una fucina di beat e fiati.
Il risultato? Un mix che intreccia le vibrazioni jazz del sassofono con l’ossatura ritmica dell’hip hop. Testa che annuisce, cuore che vibra, groove che ti prende per il bavero.
Fuori Frequenza va in onda giovedì alle 21:00 su Radio Materia
Ascolta in diretta: www.radiomateria.it
WhatsApp in studio: +39 353 4848857
Pronti a viaggiare con loro?
