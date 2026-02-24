Strage di pecore alla Rasa, la polizia provinciale ha fatto i tamponi per risalire al predatore
Decine di capi uccisi e altri gravemente feriti in un’area prealpina già interessata da avvistamenti di grandi carnivori: la Polizia Provinciale ha avviato accertamenti scientifici per chiarire la dinamica
Una scena brutale quella che si è presentata nei pascoli della Rasa. Il bilancio è pesante: decine di pecore uccise e numerosi capi rimasti feriti, con profondi morsi e ferite sanguinanti che non lasciano spazio all’immaginazione.
L’episodio ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza del bestiame e sulla presenza dei predatori nelle zone prealpine della provincia, dove gli avvistamenti di grandi carnivori si sono fatti più frequenti negli ultimi mesi.
“È stato un brutto colpo, e al grande dispiacere si aggiunge il danno economico”, riferisce Greta Grisoni, titolare dell’azienda. “Per noi è la prima volta. I nostri animali erano in un recinto vero e proprio, non improvvisato. Adesso, nel limite del possibile, cercheremo di tenerli più protetti durante la notte, in attesa di capire meglio cosa sia successo”.
L’azienda, a indirizzo ovino e bovino, è una realtà di dimensioni contenute e la perdita subita incide in modo pesante sull’equilibrio aziendale, oltre che sul piano umano. Proprio per questo Coldiretti Varese richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare questi episodi con serietà, equilibrio e tempestività, evitando sia semplificazioni sia sottovalutazioni.
L’intervento delle autorità
Sul luogo del ritrovamento è intervenuta la Polizia Provinciale così come confermato dal Presidente della Provincia, Marco Magrini. Le immagini che circolano in queste ore sono eloquenti: carcasse abbandonate sul terreno e animali sopravvissuti ma visibilmente traumatizzati e coperti di sangue. La priorità, oltre alla messa in sicurezza del gregge superstite, è ora quella di dare un nome al “killer”.
Caccia al DNA: lupo o cani selvatici?
Sebbene il primo sospetto ricada inevitabilmente sul lupo – specie che ha ormai ricolonizzato diverse aree del Varesotto – servono più elementi. Non si esclude, infatti, che l’attacco possa essere stato sferrato da un branco di cani inselvatichiti o lasciati incustoditi.
Per fugare ogni dubbio, gli agenti hanno effettuato una serie di tamponi biologici sulle ferite e sulle diverse parti del corpo delle pecore uccise.
La procedura: i campioni verranno inviati ai laboratori specializzati per l’analisi del DNA con l’obiettivo di solare tracce di saliva del predatore per risalire con certezza alla specie (e potenzialmente alla specifica popolazione o individuo) responsabile dell’assalto.
Ovini predati alla Rasa, il professor Martinoli: “Serve prevenzione, non caccia al colpevole”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.