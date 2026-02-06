Successi e nuovi traguardi per l’Icesport Varese: risultati brillanti tra pattinaggio artistico e sincronizzato

Sono settimane intense e ricche di soddisfazioni per l’Icesport Varese, protagonista sia nel pattinaggio artistico sia nel pattinaggio sincronizzato.

Grande successo per il Trofeo Icesport Varese, gara di fascia bronze organizzata dalla società stessa, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti in due giornate di gara. La squadra di casa si è distinta anche nei numeri, presentando ben 24 atleti, risultando la società con il maggior numero di iscritti.

Ottimi i risultati ottenuti in pista, con diverse prestazioni di rilievo: Giuseppe Cusumano, primo classificato nella categoria Principianti B Intersociale; Arianna Piccinali, prima classificata nella categoria Junior Intersociale – girone 1; Maya Primon, prima classificata nella categoria Novice Open; Giulia Frison, seconda classificata nella categoria Cadetti Open; Elettra Urso, terza classificata nella categoria Junior Intersociale – girone 2.

Un applauso va anche a tutti gli altri atleti che hanno gareggiato con impegno e determinazione,

contribuendo alla piena riuscita della manifestazione.

Il weekend successivo la società è stata impegnata a Pinerolo con le squadre di pattinaggio sincronizzato Frost Fairies. Le Mixed Age hanno confermato il loro valore conquistando ancora una volta il gradino più alto del podio. Buona prova anche per le Juvenile, che hanno chiuso al quinto posto mostrando un netto miglioramento del programma, pattinando con precisione e determinazione.

La stagione prosegue ora con appuntamenti di grande rilievo. Nel prossimo fine settimana la squadra Mixed Age volerà a Budapest, in Ungheria, per partecipare alla UTE Synchro Cup 2026, prestigiosa gara internazionale in cui sarà l’unica squadra italiana presente.

Non solo sincronizzato: è in programma anche la prova Open 1° Smeraldo Cup, a cui prenderanno parte Caterina Arcari, Chiara Maffi e Rebecca Bertotto.

Inoltre, domenica 8 febbraio, a Desio si terrà la terza prova Libertas, che vedrà la partecipazione di ben 21 atlete della società.

Un calendario fitto di impegni che conferma la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto ogni giorno in pista, tra passione, dedizione e spirito di squadra.