Sul caso dell’acquisto di case “il sindaco di Samarate è isolato”, dicono le opposizioni

«Il sindaco si ritrova da solo sul piedistallo, abbandonato prima da civici e 5 Stelle ed infine anche dal suo stesso partito, il PD; tutti si dicono contrari all’acquisto sfiduciando politicamente sindaco e vicesindaco».

Secondo il centrodestra samaratese è andata così, nella vicenda dei 14 appartamenti su cui l’amministrazione comunale potrebbe esercitare diritto di prelazione.

Una vicenda su cui una parte della maggioranza (Luca Macchi con Samarate al Centro) ha preso posizione e che sarebbe alla base anche della discussione accesa in piazza tra Macchi e il sindaco Alessandro Ferrazzi.

Per l’opposizione il sindaco sosteneva l’ipotesi ma è ormai isolato.

Di seguito il comunicato integrale di Lega e Fratelli d’Italia

SINDACO SFIDUCIATO: DOPO LA LITE IN PIAZZA COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORA LA SFIDUCIA DEI SUOI PARTITI IN COMMISSIONE

Mentre l’amministrazione di centro-sinistra prosegue sempre più nell’anonimato amministrativo e mentre 16.000 samaratesi sono alle prese con quotidiane nuove buche, con asfalti colabrodo e con cumuli di rifiuti abbandonati da incivili, che diventano vere e proprie discariche a cielo aperto, il Sindaco Ferrazzi ed il suo Vicesindaco hanno individuato nelle ultime settimane una nuova emergenza , tale da diventare sin da subito una Priorità: l’acquisto di quattordici appartamenti di proprietà privata e messi all’asta, sui quali il comune può esercitare un diritto di prelazione; valore? circa 750.000 euro da prelevare delle casse comunali;

Ma come? Sono mesi che ci viene detto che non ci sono soldi per asfaltare le strade o per fare una buona manutenzione degli edifici scolastici (le scuole primarie di San Macario sono state al freddo per quasi un mese). Tutto questo in spregio anche al loro programma elettorale dove non vi è traccia di soluzioni di questo tipo. Va inoltre ricordato che l’Amministrazione Comunale possiede già circa 100 appartamenti di edilizia residenziale pubblica per i quali fa un’enorme fatica sia nella manutenzione sia nella gestione degli affitti (si trascinano da anni affitti non incassati per circa mezzo milione di euro a cui si aggiungono i 30.000,00 €. di mancati affitti dell’ultimo anno).

Sembra che la discussione si sia subito accesa con la lite pubblica (quella del presidente del Consiglio Comunale Luca Macchi con il Sindaco Alessandro Ferrazzi in piazza a Samarate, per intenderci) ed è poi proseguita in riunioni e controriunioni dei partiti di maggioranza.

Lo diciamo da mesi ma, quest’ultimo fatto è la prova evidente che l’Amministrazione Comunale procede per improvvisazioni, con i gruppi politici di maggioranza impegnati in mosse e contromosse degni di una confusione politico-istituzionale che a tutto serve tranne che ad affrontare i Reali ed Urgenti problemi di Samarate

Chiediamo al Sindaco Ferrazzi, di tornare con i piedi per terra, di affrontare prima con urgenza i reali problemi della città e della macchina comunale ma soprattutto di verificare se la sua maggioranza “Arcobaleno” esista ancora e ne abbia il ancora il sostegno.

Segreteria Fratelli d’Italia Samarate

Segreteria Lega Samarate