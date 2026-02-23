Sul lago Ceresio un incontro pubblico sulla “Gestione delle aree demaniali”

Il Comune di Valsolda e l’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla promuovono un incontro pubblico dedicato alla “Gestione delle aree demaniali”. L’appuntamento è in programma sabato 28 febbraio alle 16 a bordo del battello della Navigazione Lago di Lugano, che approderà al pontile di San Mamete.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto istituzionale sui temi legati alla gestione del demanio lacuale, alla sicurezza della navigazione e alla tutela ambientale. Al centro dell’incontro anche le prospettive di valorizzazione e sviluppo del Ceresio, considerato un elemento chiave per l’identità e l’economia del territorio di Valsolda.

Il ruolo dell’Autorità di Bacino

«Il Ceresio rappresenta una risorsa strategica per la promozione turistica e per l’economia del nostro territorio – Massimo Mastromarino, presidente dell’Autorità di Bacino – Il ruolo dell’Autorità è fondamentale per garantire il controllo delle coste, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente lacuale, attraverso un lavoro costante di monitoraggio e di gestione».

L’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla è infatti impegnata nella gestione e nel controllo delle aree demaniali, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e sostenibilità.

La collaborazione tra Enti

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «Il lago è un elemento identitario per Valsolda e costituisce un’opportunità concreta di sviluppo – Laura Romanò, sindaca di Valsolda – Occasioni di confronto come questa sono importanti per rafforzare la collaborazione tra Enti e promuovere il territorio in modo coordinato e sostenibile».

All’incontro interverranno, oltre alla sindaca Romanò e al presidente Mastromarino, il vicepresidente dell’Autorità di Bacino Giovanni Bernasconi, il componente del Consiglio di amministrazione Sergio Erculiani, il referente dell’Ufficio tecnico Piermario Boggioni e una rappresentanza degli Amici della Navigazione.

La presenza congiunta di istituzioni e associazioni conferma il percorso di collaborazione avviato per garantire una gestione efficace e condivisa del demanio lacuale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e lago e di sostenere uno sviluppo attento all’ambiente e alle vocazioni del territorio.