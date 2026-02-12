Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee

La provincia di Varese supera quota 3 milioni di presenze turistiche e consolida la propria crescita con un +10% rispetto al 2024 e un significativo +36% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. Gli arrivi l’anno scorso hanno superato 1 milione e 700mila, anch’essi in crescita del 10% sull’anno precedente.

Sono i dati più significativi tra quelli presentati questa mattina alla BIT, in occasione della prima assemblea dei soci della Fondazione Varese Welcome. Dati che fotografano un territorio che continua ad attrarre visitatori grazie alla sinergia tra istituzioni e imprese.

Le stime, elaborate dall’Ufficio Analisi Economiche della Camera di Commercio di Varese su dati di Provincia di Varese e Ross1000 – Polis Regione Lombardia, confermano un trend positivo e strutturale.

Turismo internazionale traino della crescita

A spingere il risultato è soprattutto il turismo internazionale, che oggi rappresenta il 67% della domanda complessiva sia per arrivi sia per presenze. I visitatori stranieri hanno sfiorato 1,2 milioni di arrivi, con un +13% rispetto al 2024, come ha spiegato Anna Deligios, segretaria generale della Camera di Commercio di Varese.

Stati Uniti e Germania guidano la classifica dei Paesi di provenienza, seguiti da Francia, Svizzera e Cina. L’area intorno all’aeroporto di Malpensa si conferma motore strategico, concentrando oltre la metà degli arrivi provinciali e segnando un +19% nell’ultimo anno.

Sul fronte ricettivo, l’81% dei turisti continua a scegliere le strutture alberghiere, ma cresce con decisione il comparto extra-alberghiero: nel 2025 gli arrivi sono aumentati del 35% e le presenze del 25%, con una permanenza media più lunga pari a 3,1 giorni. L’area del Lago Maggiore si distingue per la permanenza media più alta della provincia, con 3,8 giorni.

Vitiello: “L’alleanza è la chiave”

«I dati sulla crescita del turismo in provincia di Varese evidenziano come l’interesse per il nostro territorio sia in costante crescita, anche per il lavoro instancabile che Fondazione Varese Welcome ha ereditato, lo scorso anno, da Camera di Commercio di Varese, insieme alle associazioni e agli enti del territorio – ha detto Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e di Camera di Commercio di Varese – Una visione strategica che la Fondazione ha seguito nel 2025 e che ora è pronta a rilanciare per il nuovo anno con rinnovati slancio e visione. Il 2025 ci ha dimostrato che quando i Comuni, le istituzioni e le imprese agiscono congiuntamente, la provincia di Varese si rivela sempre più capace di intercettare le aspettative del viaggiatore contemporaneo, attento alla qualità e alla sostenibilità dell’offerta. Vogliamo consolidare e incrementare il potenziale turistico del nostro territorio e possiamo farlo solo rafforzando l’alleanza tra istituzioni con la consapevolezza che con questo modello di collaborazione stiamo gettando le basi per affrontare le sfide turistiche dei prossimi anni».

Il piano 2026: sport, dati e nuovi prodotti

I 32 soci della Fondazione hanno approvato il programma di attività per il 2026, puntando su qualità, innovazione e una comunicazione sempre più guidata dai dati.

Lo sport resta al centro della strategia. Dopo la verticalizzazione sul cicloturismo con il progetto “Varese DoYouBike”, che ha costruito una rete strutturata di operatori, l’attenzione si amplia. Nel 2027 è prevista la Maratona dei Laghi, anticipata nel 2026 da una mezza maratona che servirà a testare e valorizzare il percorso. Proseguirà inoltre il potenziamento dei circuiti ciclistici e lo sviluppo di nuovi prodotti turistico-sportivi.

Resta strategico il progetto Varese Sport Commission, con l’obiettivo di attrarre eventi sportivi capaci di generare ricadute turistiche e distribuire le manifestazioni lungo tutto l’arco dell’anno.

«Ormai è chiara la vocazione del nostro territorio che vede il binomio sport e turismo quale volano di attrattività soprattutto per le attività outdoor – Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e di Camera di Commercio di Varese –. Dopo la verticalizzazione sul cicloturismo con il progetto Varese DoYouBike che ha portato alla costruzione di una vera e propria rete di operatori, ora puntiamo su golf e volo per cui il territorio ha strutture e contesti di valore indiscutibili».

Nascono “Varese DoYouGolf” e “Varese DoYouFly”

Nel 2026 partiranno due nuovi progetti tematici.

“Varese DoYouGolf” mira a posizionare la provincia come destinazione di riferimento per il turismo golfistico internazionale, mettendo in rete campi di prestigio come Panorama Golf di Varese, Golf Club Varese di Luvinate, Golf dei Laghi di Travedona Monate e Le Robinie Golf Club & Resort di Solbiate Olona.

“Varese DoYouFly” punterà invece a valorizzare la storica cultura del volo del territorio, integrando tradizione aeronautica, infrastrutture di alto livello e un tessuto imprenditoriale competitivo nel settore aerospaziale. Dalle correnti ideali per il volo a vela ai celebri decolli per il deltaplano, l’obiettivo è rafforzare l’attrattività per le attività outdoor d’alta quota.

Il turismo varesino rilancia dunque, proprio partendo da un’alleanza solida tra Camera di Commercio, Provincia, Comunità Montana, Comuni e imprese. Una strategia condivisa che punta a rendere la provincia di Varese sempre più attrattiva e capace di generare nuova ricchezza.