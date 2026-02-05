Talenti in movimento: strategie che fanno crescere i territori. Terzo webinar con Acinque sul mondo del lavoro
“Talent Mobility & Employer Branding: scenari globali, strategie e strumenti operativi” è il titolo del terzo webinar della rassegna “Visioni per il domani”, organizzata dal Gruppo Acinque e patrocinata da Confservizi Lombardia
Come è cambiato il mercato del lavoro? Quali le prospettive per il futuro delle aziende? In un mondo interconnesso, che nel volgere di pochi anni ha visto smart working e intelligenza artificiale assumere ruoli da protagonisti nelle aziende, quali saranno gli scenari futuri per attrarre e mantenere i talenti?
“Talent Mobility & Employer Branding: scenari globali, strategie e strumenti operativi” è il titolo del terzo webinar della rassegna “Visioni per il domani”, organizzata dal Gruppo Acinque e patrocinata da Confservizi Lombardia, che si pone l’obiettivo di approfondire le sfide di una realtà in rapida evoluzione e intercettare le nuove opportunità per enti, imprese e famiglie.
L’appuntamento è online mercoledì 11 febbraio, dalle 11 alle 12.30, e approfondirà le dinamiche della mobilità dei talenti e le nuove strategie di employer branding per attrarre competenze e generare valore per l’ecosistema territoriale. Sarà possibile prendere parte al webinar iscrivendosi al seguente link: https://academy.gruppoacinque.it/
Relatori dell’incontro Damiano Baccelloni, direttore People & Culture di Acinque; Marco Canzi, vicepresidente di Acinque; Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque; Luciano Mario Fasano, professore associato all’Università degli Studi di Milano; Luca Merotta, ricercatore e project manager senior di Fondazione ISMU ETS.
Modera il professor Pierangelo Marucco, che guida il Comitato tecnico scientifico di cui la multiutility si è dotata coinvolgendo università e centri di ricerca per identificare tematiche rilevanti per i territori e portare contributi di conoscenza, di contaminazione culturale e di capacità di anticipare gli scenari futuri.
Durante la mattinata verranno esplorate le dinamiche della mobilità dei talenti scientifici, analizzando la correlazione tra scenari geopolitici e nuove strategie di attrazione, come la nuova Digital Strategy di Acinque che integra strumenti evoluti per attrarre competenze d’eccellenza e valorizzare il capitale umano come leva di crescita per il territorio. Un confronto tra accademia e impresa per definire modelli innovativi di employer branding, tra digitalizzazione, valorizzazione delle competenze e obiettivi di crescita per l’ecosistema locale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.