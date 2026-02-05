Talenti in movimento: strategie che fanno crescere i territori. Terzo webinar con Acinque sul mondo del lavoro

Come è cambiato il mercato del lavoro? Quali le prospettive per il futuro delle aziende? In un mondo interconnesso, che nel volgere di pochi anni ha visto smart working e intelligenza artificiale assumere ruoli da protagonisti nelle aziende, quali saranno gli scenari futuri per attrarre e mantenere i talenti?

“Talent Mobility & Employer Branding: scenari globali, strategie e strumenti operativi” è il titolo del terzo webinar della rassegna “Visioni per il domani”, organizzata dal Gruppo Acinque e patrocinata da Confservizi Lombardia, che si pone l’obiettivo di approfondire le sfide di una realtà in rapida evoluzione e intercettare le nuove opportunità per enti, imprese e famiglie.

L’appuntamento è online mercoledì 11 febbraio, dalle 11 alle 12.30, e approfondirà le dinamiche della mobilità dei talenti e le nuove strategie di employer branding per attrarre competenze e generare valore per l’ecosistema territoriale. Sarà possibile prendere parte al webinar iscrivendosi al seguente link: https://academy.gruppoacinque.it/

Relatori dell’incontro Damiano Baccelloni, direttore People & Culture di Acinque; Marco Canzi, vicepresidente di Acinque; Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque; Luciano Mario Fasano, professore associato all’Università degli Studi di Milano; Luca Merotta, ricercatore e project manager senior di Fondazione ISMU ETS.

Modera il professor Pierangelo Marucco, che guida il Comitato tecnico scientifico di cui la multiutility si è dotata coinvolgendo università e centri di ricerca per identificare tematiche rilevanti per i territori e portare contributi di conoscenza, di contaminazione culturale e di capacità di anticipare gli scenari futuri.

Durante la mattinata verranno esplorate le dinamiche della mobilità dei talenti scientifici, analizzando la correlazione tra scenari geopolitici e nuove strategie di attrazione, come la nuova Digital Strategy di Acinque che integra strumenti evoluti per attrarre competenze d’eccellenza e valorizzare il capitale umano come leva di crescita per il territorio. Un confronto tra accademia e impresa per definire modelli innovativi di employer branding, tra digitalizzazione, valorizzazione delle competenze e obiettivi di crescita per l’ecosistema locale.