Tassa sulla salute per i frontalieri, mozione trasversale dei partiti: “Ridurre i ristorni all’Italia”

Una mozione di tre diversi partiti e firmata da Plr, Centro, Udc e Lega chiede al Consiglio di Stato di sospendere totalmente o parzialmente il riversamento all’Italia dell’imposta alla fonte sui frontalieri. Obiettivo della mozione è la nuova “tassa sulla salute” introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 italiana.

Il contributo riguarda i lavoratori che operavano in Svizzera già prima del luglio 2023 e che, in base all’articolo 9 dell’accordo fiscale italo-svizzero, devono essere tassati esclusivamente in Svizzera. Secondo i promotori, l’imposta sanitaria rappresenta una violazione “sostanziale” dell’intesa bilaterale, perché introduce di fatto un prelievo aggiuntivo proporzionato al reddito percepito oltreconfine.

Per questo i firmatari ritengono legittima una riduzione dei ristorni, come proposto anche dal consigliere di Stato Christian Vitta. La mozione richiama inoltre la Convenzione di Vienna, che consente la sospensione di un trattato in caso di infrazione grave, e chiede al Governo ticinese di attivarsi immediatamente, coinvolgendo anche Berna, per ripristinare il pieno rispetto dell’accordo.