Tassa sulla salute per i frontalieri, mozione trasversale dei partiti: “Ridurre i ristorni all’Italia”
Mozione contro la “tassa sulla salute”. Plr, Centro, Udc e Lega chiedono al Consiglio di Stato di sospendere i ristorni all’Italia
Una mozione di tre diversi partiti e firmata da Plr, Centro, Udc e Lega chiede al Consiglio di Stato di sospendere totalmente o parzialmente il riversamento all’Italia dell’imposta alla fonte sui frontalieri. Obiettivo della mozione è la nuova “tassa sulla salute” introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 italiana.
Il contributo riguarda i lavoratori che operavano in Svizzera già prima del luglio 2023 e che, in base all’articolo 9 dell’accordo fiscale italo-svizzero, devono essere tassati esclusivamente in Svizzera. Secondo i promotori, l’imposta sanitaria rappresenta una violazione “sostanziale” dell’intesa bilaterale, perché introduce di fatto un prelievo aggiuntivo proporzionato al reddito percepito oltreconfine.
Per questo i firmatari ritengono legittima una riduzione dei ristorni, come proposto anche dal consigliere di Stato Christian Vitta. La mozione richiama inoltre la Convenzione di Vienna, che consente la sospensione di un trattato in caso di infrazione grave, e chiede al Governo ticinese di attivarsi immediatamente, coinvolgendo anche Berna, per ripristinare il pieno rispetto dell’accordo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.