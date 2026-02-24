Tensione in Consiglio provinciale a Varese: Magrini apre alla verifica su metodo e maggioranza

Apertura polemica questo pomeriggio a Villa Recalcati dove il Consiglio provinciale ha registrato alcune tensioni politiche e una richiesta formale di verifica sul metodo di lavoro della maggioranza. A sollevare il tema è stato Mattia Premazzi, dei Civici Moderati che si è detto pronto a rimettere le deleghe. Una dichiarazione che ha innescato un confronto a tratti rude e polemico sugli obiettivi e sulle modalità di conduzione dell’ente. Da parte del Presidente Marco Magrini la disponibilità a discutere con tutte le parti per ridefinire priorità e percorso fino alla fine del mandato.

La richiesta di verifica

Premazzi ha parlato apertamente di una questione di metodo: «Vanno fatte scelte condivise. Se si agisce senza confrontarsi si creano tensioni» ha dichiarato Mattia Premazzi. Non una messa in discussione pregiudiziale del lavoro svolto, ma la richiesta di «rimettere al centro le proposte», chiarire il perimetro della maggioranza e definire obiettivi comuni per il tratto finale della consiliatura.

«Noi garantiamo l’appoggio a Magrini e la prosecuzione della maggioranza, ma dobbiamo confrontarci perché la dialettica è venuta meno. Abbiamo sensibilità diverse», ha aggiunto Premazzi sottolineando la disponibilità a fare tutte le verifiche necessarie dicendosi pronto a rimettere le sue deleghe per azzerare tutto e ricominciare con un nuovo spirito di collaborazione.

Sulla stessa linea Matteo Marchesi, Civici Moderati, che ha ribadito la volontà di sostenere il lavoro dell’ente: «Siamo a disposizione per fare un lavoro di verifica. Ci interessa il bene della Provincia, non attaccare il presidente o altri gruppi » ha commentato Matteo Marchesi.

L’intervento di Marco Colombo (FdI)

A rendere ancora più acceso il dibattito è stato l’intervento di Marco Colombo (Fratelli d’Italia), che ha puntato il dito contro alcune dinamiche politiche interne e contro le polemiche nate attorno alla partecipazione del presidente all’appuntamento di eventi pubblici, come quello di sabato scorso dell’UdC.

«Mi sembra che la situazione stia sfuggendo di mano» Marco Colombo, Fratelli d’Italia. Colombo ha parlato di incoerenze e di un utilizzo strumentale del “senso di responsabilità”, sollevando dubbi sul posizionamento politico e sulle tensioni che emergono a fasi alterne.

Un intervento che ha fatto emergere le frizioni tra le diverse anime della maggioranza e del centrodestra, anche in vista dei prossimi mesi.

Il Presidente Magrini: “Benissimo la verifica”

Il presidente Marco Magrini ha risposto accogliendo la proposta di verifica e ribadendo la propria posizione: «Benissimo, facciamo la verifica, non c’è problema. La mia posizione non è cambiata: sono un civico convinto».

Magrini ha rivendicato il lavoro svolto in questi tre anni, ricordando i principali dossier aperti: AlpTransit, il nuovo Ptcp, il centro per l’impiego di Varese, gli investimenti su scuole e viabilità, i fondi destinati ai Comuni e il rilancio dell’Agenzia formativa.

«Rimango civico e dialogo con tutti. Il mio perimetro è questo», ha chiarito, respingendo le polemiche sulla partecipazione a incontri e iniziative pubbliche: «Vado dove mi invitano a rappresentare la Provincia».

I prossimi passi

Tra i temi strategici indicati dal presidente anche le celebrazioni per il centenario della Provincia, che cadrà il 2 gennaio 2027. «Dobbiamo decidere insieme come valorizzare questo traguardo», ha detto, annunciando la volontà di allargare il tavolo di lavoro.

Le tensioni si sono quindi appianate con l’impegno a un confronto politico nelle prossime settimane. La verifica ci sarà. Resta da capire se servirà solo a ricompattare il percorso fino a fine mandato o se porterà a nuovi equilibri politici in vista della fase conclusiva della consiliatura.